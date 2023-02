Im Rahmen beider Prunksitzungen des Karnevalsvereins Blau Weiß Elfershausen am 4. und 11. Februar wurden zahlreiche Mitglieder für ihre besonderen Verdienste um das fastnachtliche Brauchtum und das Vereinsgeschehen mit FEN-Orden ausgezeichnet.

Die Ehrungen wurden durchgeführt von Jürgen Seit (Vizepräsident FEN Unterfranken) und der Jugendpräsidentin der FEN Unterfranken Annalena Seit. Der Narr von Europa Jugend in Silber wurde verliehen an, Melissa Amberg, Anna Hansel, Selina Reidinger, Luis Landgraf, Emely Reusch und Mariella Fenn. Der Narr von Europa Jugend in Gold wurde verliehen an, Romina Drignat und Hanna Schneider.

Mit dem Narren von Europa in Bronze wurden für ihre langjährigen Verdienste im und um den Verein ausgezeichnet: Norbert Fink, Hans-Steffen Büttner, Roland Mecke und Petra Herrmann.

Eine besondere Ehre wurde Willi Sell zuteil. Er wurde mit der zweithöchsten Auszeichnung der FEN (Föderation Europäischer Narren), dem Narren von Europa in Brillant geehrt. Willi Sell ist seit Jahrzehnten aktiv dem Verein verbunden. Hierzu gehörten langjähriges Tanzen im Männerballett, Gründungsmitglied der „Tonnen“, Standartenträger und viele andere Tätigkeiten im Vereinsleben des BW. Seit 2013 ist er Ehrensenator des Vereins.

Überrascht wurden vier Mitglieder mit der Verleihung des Sonderordens der FEN. Dieser Orden wurde aufgrund langjähriger Verdienste rund um den Verein verliehen an Frank Roth, seit 20 Jahren Elferrat, zehn Jahre Vorstand, derzeit als erster Kassier sowie an Björn Rasch, langjähriges Elferratsmitglied und derzeit 1. Gesellschaftspräsident, für das besondere Leiten im Ehrenamt und gutes Führen durch die Coronakrise. Außerdem ging diese Ehrung an Rainer Winter, Ersteller und Chauffeur des Prinzenpaarwagens seit 2012, langjähriger Tänzer der Showtanzgruppe, Ersteller des Bühnenbildes, kreativer Kopf und Ausführer des Equipments der Showtanzgruppe.

Larissa Lehmann wurde für ihre besonderen Verdienste als Trainerin der BW-Showtanzgruppe, des Männerballetts und des Tanzmariechens geehrt. Hierzu gehören auch zwanzig Jahre Trainerinnentätigkeit beim Aushängeschild des BW, der Prinzengarde. red