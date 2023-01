Der Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen hat erstmals für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eine Neujahrsbegegnung organisiert. Nachdem die Adventsfeiern in den Jahren 2021 und 2022 ausgefallen sind, wurde für die Ehrungen der vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Format gewählt, wie es in einer Mitteilung der Caritas an die Presse heißt.

Anne Hilpert-Böse dankte den Helferinnen und Helfern für mehr als fünf Jahre, zehn Jahre und 15 Jahre Einsatz an den verschiedenen Orten der Caritas. Besonders erwähnte sie eine Mitarbeiterin aus der Pflege, die nach 30 Dienstjahren nun auch weiterhin ehrenamtlich tätig ist, ebenso wie ihr Ehemann.

„Sie alle zeigen uns, dass die Caritas einen nicht mehr loslässt, wenn man die Gemeinschaft kennengelernt hat“, so Anne Hilpert-Böse. Haupt- und Ehrenamtliche würden Hand in Hand arbeiten. red