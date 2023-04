Zur Jahreshauptversammlung konnte der Euerdorfer Gartenbauverein mit seinem dreiköpfigen Vorstandsteam mit Silke Kaufmann , Daniela Schmitt und Eberhard Neubert auf zahlreiche Aktivitäten blicken.

Der Gartenbauverein kümmert sich nicht nur darum, dass es in der Marktgemeinde mehr grünt und blüht, sondern sorgt auch für Schmuck. So wurde der Brunnen am Marktplatz liebevoll österlich ausgestaltet. Die bunten Eier, die dazu verwendet wurden, sind von Kindern im örtlichen Kindergarten bemalt worden, die Holzfiguren stammen aus der Werkstatt der Lebenshilfe.

Der Perma-Kulturgarten, den auch der örtliche Kindergarten nutzt, wurde 2022 komplett angelegt und dient als Platz für Aktionen, wie zum Beispiel die Pflanzentauschbörse oder das Kürbisfest. Dort befinden sich auch Hühner, die die Beete unkrautfrei halten und auch gleichzeitig natürlich düngen. Der Perma-Kulturgarten wird unter der Leitung des Beisitzers Florian Probeck bewirtschaftet. Dort versucht er, mit einem durch Kompost und Mist aufbereiteten Boden und intensivem Mulchen weitere gärtnerische Eingriffe so gut wie überflüssig zu machen – auch das Gießen.

Zudem probiert er oft Neues aus, wie das Anpflanzen eines philippinischen Flaschenkürbis’. Zudem beteiligt er sich momentan an einem Wettbewerb und ist am Montag, 17. April, um 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Im Wettbewerb geht es nicht nur ums Gärtnern, sondern auch ums Kochen.

Markus Stockmann, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege, übernahm zur Hauptversammlung die Ehrungen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christel Schlereth und Wilhelm Eberlein ausgezeichnet, für 15 Jahre Birgit Büchner und Günther Schmitt. Außerdem gab es von Barbara Albert aus Wirmsthal einen interessanten Vortrag über Sandbeete, eine Alternative zum aufwendigen Gärtnern gerade an Hanglagen. Sand dick aufgetragen hält nicht nur Unkraut ab, er lässt die entsprechenden Pflanzen besser wachsen. Wässern entfällt, da sich unter der dicken Sandschicht stets Feuchtigkeit hält und außerdem die Pflanzen auf der Suche nach Nährstoffen weiter auswurzeln als in nährstoffreichen Gartenböden.

Die Termine für 2023: 17. April, 20.15 Uhr, „Bayerns Gartenküche“ – Kochsendung mit Florian Probeck im BR Fernsehen; 30. April, 12 bis 16 Uhr Pflanzentauschbörse im Perma-Kulturgarten; 25. Juni, Tag der offenen Gartentür; August 2023 Kräuterbüschel-Binden und Verkauf; 24. September, 14 bis 18 Uhr, Kürbisfest im Perma-Kulturgarten. Im November wird ist Krippenaufbau in der Euerdorfer Pfarrkirche. hbd