104 Mitglieder zählt der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Reichenbach, der jetzt zu seiner Jahreshauptversammlung zusammenkam. Der 1. Vorsitzende Eberhard Reiter begrüßte die anwesenden Mitglieder , ebenso wie Münnerstadts 1. Bürgermeister Michael Kastl sowie die Stadträte Michaela Wedemann und Fabian Nöth und Ruth Geyer (Maßbach) als Vertreterin des Kreisverbands Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen. Nach Verlesung des Protokolls durch Schriftführerin Angelika Blum folgte der Bericht des Vorsitzenden.

Reiter wusste von fünf Sitzungen des Vorstandes zu berichten. Durch zahlreiche Bilder untermalt blickte er auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Dazu zählen unter anderem die Gestaltung des Osterbrunnens, die Ausflüge nach Aschaffenburg und Gerolzhofen, die Gestaltung des Erntedankaltars oder der inzwischen schon traditionelle Rhöner Abend. Reiter fand, dass der Verein den „Re-Start nach Corona gut hingebracht“ habe, und bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern sowie den anderen Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit.

Kassier Gottfried Behr konnte in seinem Bericht ein leichtes Plus zum Vorjahr verzeichnen. Ihm wurde von den Kassenprüfern Rudi Behr und Herbert Nöth eine makellose Kassenführung bescheinigt, so dass dem Vorstand Entlastung erteilt wurde.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden mehrere Mitglieder durch die 2. Vorsitzende Theresia Behr geehrt. So erhielten von Ruth Geyer vom Kreisverband Maria Back sowie Elmar und Michaela Wedemann die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft; die Ehrennadel in Gold wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft an Josefine Back, Elfriede Beck, Hermann Hillenbrand, Gertrud Köberlein und Ingrid Werner verliehen. Anschließend berichtete Geyer von den geplanten Veranstaltungen des Kreisverbandes und wies auf die Möglichkeit der Zertifizierung von Naturgärten hin. Bürgermeister Michael Kastl bemerkte, dass – nicht nur aufgrund des Klimawandels – sich die Vorstellungen vom Aussehen eines Gartens geändert hätten. Auch ging er – aufgrund einer Anfrage aus den Reihen der Anwesenden – kurz auf die Satzung zur Freiflächengestaltung der Stadt Münnerstadt ein, wonach keine Steingärten mehr neu angelegt werden dürfen. Im Anschluss fanden unter Kastls Vorsitz Neuwahlen statt.

Hier gab es nur geringfügige Veränderungen im Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzt: 1. Vorsitzender: Eberhard Reiter, 2. Vorsitzende: Theresia Behr, Schriftführerin: Claudia Hartmann, Kassier: Gottfried Behr, Beisitzer: Ilse Back, Maria Back, Silvia Beck, Gabriele Reiter, Mechthild Seith und Elmar Wedemann.

Es folgte die Vorschau auf Termine des wiedergewählten Vorsitzenden. Als Nächstes stehe das Herrichten des Osterbrunnens an. Weitere Veranstaltungen sind der Tag des Baumes in Reichenbach (28. April), der Vereinsausflug, die Beteiligung am Ferienprogramm sowie der Rhöner Abend (11. November). Auch sei geplant, einen Baumschneidekurs anzubieten. Mit einem Verweis auf die Aktion „Streuobst in Bayern“ konnte Reiter die Versammlung beenden. Matthias Nöth