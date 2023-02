Im September hat die 16-Jährige ihre Heimatstadt Vasylivka verlassen, um in Bad Kissingen zur Schule zu gehen. Zurzeit besucht Christina eine Brückenklasse an der Anton-Kliegl-Mittelschule , wo sie neben Mathe und Englisch vorwiegend Deutsch lernt. Nebenher nimmt sie am Online-Unterricht ihrer ukrainischen Schule teil. Mit ihren Eltern und den zwei Geschwistern lebt sie in einer Wohnung in Poppenroth.

Wie sie das letzte Jahr beschreiben soll? – „Traurig“, sagt Christina nur. Sie macht sich viele Sorgen um ihr Zuhause, ihre Familie, ihr eigenes Leben. Ihre Oma ist noch dort, ihre Heimatstadt wurde besetzt, russische Soldaten leben in ihrem Haus. Die meisten ihrer Freunde leben nun in der Welt zerstreut. Ihre Freizeit verbringt die Schülerin mit Klavier spielen und Fahrrad fahren.

Christina wünscht sich „Frieden und dass ich zurück nach Hause gehen kann.“

Später möchte sie einmal Wirtschaft studieren und im Bereich humanitäre Hilfe arbeiten: „Ich möchte über die Ukraine informieren. Die Deutschen sollen viel mehr über die Ukraine erfahren, damit sie verstehen, warum ihre Hilfe so wichtig ist.“