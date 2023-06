Fünf Frauen und fünf Männer beauftragt Weihbischof Ulrich Boom am Freitagabend, 14. Juli, um 17.30 Uhr bei einem Pontifikalgottesdienst im Würzburger Kiliansdom für den Dienst als Gemeinde- beziehungsweise Pastoralreferentinnen und -referenten, darunter auch der Hammelburger Christian Storath.

Storath (32) ist Pastoralassistent im Pastoralen Raum Hammelburg . Storath, Jahrgang 1990, leistete nach dem Abitur , das er am Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt erwarb, von 2010 bis 2011 ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Regionalstelle für Kirchliche Jugendarbeit (kja) Bad Neustadt.

2011 begann er in Würzburg, die Fächer Katholische Religionslehre und Latein für das Lehramt an Gymnasien zu studieren.

Ab 2012 arbeitete er als Teamer im Referat Jugendarbeit und Schule der kja Würzburg im Bereich Besinnungstage mit.

2014 begann Storath in Würzburg das Studium der Katholischen Theologie, das er 2018 als Magister Theologiae abschloss. Von 2016 bis 2017 arbeitete er zur Aushilfe als Religionslehrer im Kirchendienst an der Grundschule Randersacker . Von 2017 bis 2018 war er außerdem Tutor an der Katholisch-Theologischen Fakultät Würzburg im Bereich Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaften.

Seit 2019 in Hammelburg

2019 trat er als Pastoralassistent für die Pfarreiengemeinschaft „Sieben Sterne im Hammelburger Land, Hammelburg “ in den Dienst des Bistums Würzburg. Seit 2022 ist er im Pastoralen Raum Hammelburg tätig. red/pow