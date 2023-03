Die Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Frohsinn begann mit dem Bericht der ersten Vorsitzenden, Angela Buban, über die Aktivitäten der Chorgemeinschaft im vergangenen Jahr.

Auch die beiden Chorleiterinnen von Frohsinn und Nüdlinger Spatzen, Karin Kiesewetter und Lena Ney, gaben den anwesenden aktiven und passiven Mitgliedern einen ausführlichen Rückblick auf die Auftritte und

Aktivitäten der Chöre. Nach Lockerung der Corona-Auflagen im vergangenen Jahr war endlich wieder ein weitgehend normales Vereinsleben mit Auftritten, geselligem Beisammensein und Ausflügen möglich. So konnten die Nüdlinger Spatzen einen Tagesausflug nach Saalfeld zu den Feengrotten genießen, beim Tag der jungen Stimmen in Bad Bocklet auftreten, am Diözesan-Kinder- und Jugendchortag teilnehmen sowie beim Seniorenadvent im Pfarrsaal die Gäste mit ihren Liedern erfreuen. Die Chorgemeinschaft unternahm – neben den Proben – eine Fahrt zum Kloster Weltenburg, auch ein gemeinsames Essen vor der Sommerpause und das traditionelle Weihnachtsessen gab es wieder.

Der Chor schaut mit Zuversicht in die Zukunft und plant bereits ein Sommerkonzert im Juli. 1. Bürgermeister Harald Hofmann dankte für das Engagement der Chorgemeinschaft in der Gemeinde, das über die Chorarbeit hinausgehe, und sicherte seine Unterstützung zu. Für zehnjährige Zugehörigkeit zur Chorgemeinschaft wurden Karl-Heinz Buban, Lena Ney und Wolfgang Schupp mit einer Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes geehrt. red