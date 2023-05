Carmen Ruppel heißt die neue Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Brückenau der Senioren-Union (SEN). Als gleichberechtigte Stellvertreterinnen fungieren künftig Gundula Langeworth, Monika Minta und Almuth Bauer. Das ist das Ergebnis der turnusmäßigen Neuwahlen auf der Jahreshauptversammlung, bei der insgesamt 35 Mitglieder ihre Stimme abgaben.

Zuvor hatte die scheidende Vorsitzende Hildegard Schöbel-Bossinger noch einmal einen ausführlichen Rechenschaftsbericht vorgelegt. Detailliert ließ sie die einzelnen Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen, die an der Ausarbeitung und Realisierung der einzelnen Programmpunkte für die ältere Generation mitgewirkt hatten. Nach 13 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes kandidierte Hildegard Schöbel-Bossinger nicht mehr.

In etlichen Wortbeiträgen wurde rückblickend das Engagement der agilen Seniorin, die kürzlich ihren 80. Geburtstag feiern konnte, in höchsten Tönen gelobt. Gundula Langeworth hob im Namen der aktuell 95 Mitglieder zählenden Gemeinschaft beispielsweise die „kommunikative Art“ hervor.

SEN-Kreisvorsitzender Siegfried Erhard bezeichnete Hildegard Schöbel-Bossinger als „Botschafterin allererster Güte für die Bad Brückenauer Belange“. Ähnlich äußerte sich auch der SEN-Bezirksvorsitzende Walter Gutmann .

Dank guter Organisation und angesichts der Tatsache, dass sich schon im Vorfeld für alle Ämter genug Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung gestellt hatten, gingen die Wahlen problemlos über die Bühne. Schriftführerin bleibt Elisabeth Teichlein, als Stellvertreterin fungiert Irmgard Mnich. Um die Finanzen kümmert sich wieder Reinhold Hahn, dessen aktueller Kassenbericht mit viel Beifall zur Kenntnis genommen wurde.

Zum Vorstand gehören darüber hinaus die Beisitzerinnen und Beisitzer Hildegard Schöbel-Bossinger, Walter Gutmann , Rolf Mozer, Adolf Kreuzpaintner, Karlheinz Schmitt, Roswitha Reder, Rosel Goldfuß und Elfriede Mangelmann. Den Kontakt zur örtlichen Presse hält weiterhin Rolf Pralle.

Nach Abhandlung der Regularien diskutierte die Versammlung noch sehr intensiv über das Thema „Therme Sinnflut“. Die Mitglieder beauftragten den Vorstand, eine Petition zu verfassen, in der ganz klar der Erhalt des Freizeitbades – „in welcher Form auch immer“ – gefordert werden soll. Das Papier will der Ortsverband der Senioren-Union dann dem Bad Brückenauer Stadtratsgremium zur Bearbeitung und Stellungnahme in einer der nächsten Sitzungen vorlegen. kpr