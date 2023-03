Es sind nur noch wenige Plätze frei beim Basiskurs rund um das Thema ÖPNV : Um im Landkreis Bad Kissingen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, gibt es seit einiger Zeit ein smartes Angebot – mit der kostenlosen „Wohin-du-willst“-App kann man Bus- und Bahnverbindungen suchen und sehen, was die gesuchte Verbindung kostet. Man lernt im Kurs, wie Rufbusse bestellt werden können, und erhält Nachrichten über Streckenänderungen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Im zweiteiligen Kurs werden die App und ihre Funktionen vorgestellt. Vor Ort kann die App im WLAN auf das eigene Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden. Der kostenlose Kurs wird vom Projektmanagement Mobilitätsentdecker des Regionalmanagements des Landkreises Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen durchgeführt.

Der Basiskurs findet am Donnerstag, 6. April (Theorie), und Donnerstag, 13. April (Praxis), jeweils von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1, Bad Kissingenstatt.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0971/699 33 81 oder per E-Mail an info@mgh-badkissingen.de. red