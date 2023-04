Angelika Silberbach

Man stelle sich vor: Ein Auswärtsspiel der Tischtennisspieler oder Volleyballerinnen steht an und der TV/DJK-Vereinsbus bleibt unterwegs liegen. „Das darf einfach nicht passieren“, sagt TV/DJK-Vorstandsvorsitzende und Mannschaftskapitänin der 1. Volleyball-Damenmannschaft Tabea Lang. Deshalb musste der TV/DJK Hammelburg kurzfristig einen neuen Vereinsbus kaufen, denn auf den alten war kein Verlass mehr.

Doch die Mittel sind knapp, denn der Erweiterungsbau am Vereinsheim ist in vollem Gange, so dass der Kauf ein beträchtliches Loch in die Vereinskasse gerissen hat. Deshalb entschloss sich der TV/DJK-Vorstand wieder eine Crowdfunding-Aktion mit der VR Bank Bad Kissingen ins Leben zu rufen. „2019 haben wir es auf diesem Weg geschafft, die Beschattungsanlage im Vereinsheim zu realisieren“, erinnert sich die Leiterin der Geschäftsstelle Maria Schuberth.

„Unser Ziel ist es über das Crowdfunding-Portal der VR Bank Bad Kissingen 6000 Euro zu generieren“, erklärt Schatzmeisterin Susanne Möldner. Die VR Bank Bad Kissingen unterstützt jede Spende von zehn Euro nochmals mit zehn Euro . Das bedeutet, wenn 300 Spenderinnen oder Spender zehn Euro überweisen, würde die VR-Bank ebenfalls 300-mal zehn Euro dazugeben. Somit wäre ein wichtiger Anteil des Anschaffungspreises des neuen Busses finanziert. „Wir glauben an das Crowdfunding-Motto: Viele schaffen mehr“, sagt Vorsitzender Willy Willeke. Der über 2000 Mitglieder zählende TV/DJK Sportverein hofft auf viele Unterstützer, denn der Bus steht allen Abteilungen zur Verfügung. Kontakt: Über die TV/DJK-Internetseite kommt man auf die Unterstützerseite der VR Bank Bad Kissingen sowie unter viele-schaffen-mehr.de/projekte/mannschaftsbus-tvdjk.