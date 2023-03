Bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Schützenverein Reiterswiesen wurde am Samstag der Vorstand in seiner alten Besetzung wieder bestätigt. Lediglich bei der Sportleitung gab es Änderungen, so eine Pressemitteilung des Schützenvereins.

Sportleiter Burkhard Voll, der 21 Jahre für die sportlichen Belange seiner Schützinnen und Schützen verantwortlich war, gab die Führung in jüngere Hände ab. In seinen 21 Jahren als Sportleiter gab es viele Veränderungen. Konnten am Anfang noch die Tätigkeiten des Sportleiters per Post erledigt werden, ist heute der Computer ein ständiger Begleiter bei den vielfältigen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt.

Der neue Sportleiter Matthias Meder hat über Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt, die er jetzt in sein neues Amt mit einbringt. Als 2. Sportleiter stehen ihm William Wikstrom und als 3. Sportleiter Manuel Sauer zur Seite. Der scheidende Sportleiter Burkhard Voll wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg bei den Herausforderungen in der Zukunft. red