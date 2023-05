Der geplante Bau eines Logistik-Zentrums auf dem neuen Gewerbegebiet an der Autobahn bei. Poppenlauer beschäftigte den Marktgemeinderat . Noch einmal ging es um die Überdachung der Stellplätze. Im Bebauungsplan ist festgelegt, dass mindestens die Hälfte der Pkw-Stellplätze außerhalb von Parkhäusern und Garagen als Carports ausgeführt werden. Deren Dachflächen (es geht hier Quadratmeter) müssen begrünt werden.

Im vorgelegten Plan werden die Stellplätze jedoch nicht überdacht und begrünt. Als Kompensationsmaßnahme wird ein Teil des Daches des Bürobereich als Gründach ausgeführt (etwa 500 Quadratmeter). Die Regierung von Unterfranken stimmte dem zu, wenn gleichzeitig die Oberfläche der Stellplätze so ausgebildet wird, dass das Wasser nicht abfließt, sondern an Ort und Stelle versickern kann. Der Marktgemeinderat stimmte dem ohne lange Diskussion einstimmig zu.

Die Schreinerarbeiten für den Kinderhort an der Grundschule in Poppenlauer werden um etwa 9620 Euro (das sind neun Prozent) teurer, als im Februar 2020 berechnet. Ursache für die Preissteigerung ist vor allem die Corona-Pandemie, die seit Anfang 2021 zu starken Preissteigerungen führte, heißt es in der Beschlussvorlage.

Zehn Firmen waren zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden, nur vier von ihnen zeigten Interesse. Das wirtschaftlichste Angebot legte eine Firma aus Bergrheinfeld vor, die für die Arbeiten 116.284 Euro kalkuliert.

Mehrkosten genehmigt

Der Marktgemeinderat genehmigte Mehrkosten für die Sanierungsarbeiten am Friedhof in Weichtungen und Straßeninstandsetzungsmaßnahmen in allen vier Ortsteilen. Die ursprüngliche Auftragssumme betrug 234.658 Euro , die Schlussrechnung 268.187 Euro . Einen Teil der Mehrkosten hatte der Marktgemeinderat bereits genehmigt. Sie kamen vor allem dadurch zustande, dass zusätzliche Leistungen ausgeführt wurden, die nicht im ursprünglichen Leistungsverzeichnis enthalten waren. Der Marktgemeinderat genehmigte auch die noch verbleibenden Mehrkosten in Höhe von 15.314 Euro ohne Diskussion und einstimmig.

Der Musikverein Rannungen bekommt auch für das Schuljahr 2022/2023 für das Projekt „WIM - wir musizieren“ an der Grundschule in Poppenlauer einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro , die in den Haushalt eingestellt werden.

Die Marktgemeinde bekommt zusätzliche Fördermittel vom Bund und vom Freistaat, um aus dem Sonderbudget „Lehrerdienstgeräte“ weitere sieben Apple-Tablets iPadAir für die Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule in Poppenlauer und der Mittelschule in Maßbach anzuschaffen. Genehmigt sind dafür 7000 Euro .

Drei Firmen waren angeschrieben worden, alle gaben Angebote ab. Am preisgünstigsten war eine Firma aus Würzburg, die 7700 Euro verlangt. Die 700 Euro Mehrkosten muss die Gemeinde aufbringen.