Bürgermeister Mario Götz und Ortsbeauftragter Johannes Fröhlich begrüßten die Frankenbrunner zur Bürgerversammlung im bis auf den letzten Platz gefüllten alten Schulsaal. In seiner Präsentation ging Götz auf die Finanzen und die laufenden Großprojekte des Marktes Oberthulba ein, gefolgt von Neuerungen aller Ortsteile, natürlich mit Schwerpunkt auf Frankenbrunn . Das Feuerwehrhaus als Veranstaltungsort für die Vereine und das geplante Bürgerhaus waren beherrschendes Thema des Abends.

Jahr der Sirenen

Als Jahr der „Sirenen“ bezeichnete der Bürgermeister das abgelaufene Jahr, es seien – wie auch in Frankenbrunn – vier neue Sirenen im Markt Oberthulba installiert worden. Dazu wurden noch Fassade und Giebel des Feuerwehrhauses saniert. Daneben sei die Straßenbeleuchtung modernisiert und die Erdverkabelung durchgeführt worden, der Abbau der Dachständer stehe noch an.

Ein neues Feuerwehrhaus zu bauen und das alte zum Bürgerhaus umzubauen sei wieder verworfen worden. Zum einen hätte es kaum Förderung gegeben, zum anderen wäre der Umbau sehr teuer und aufwendig geworden. Die aktuelle Option bestand dann darin, den alten „Laden“ abzureißen und an dieser Stelle das Bürgerhaus zu bauen. Mit dieser Planung und dem Abbruch des bestehenden Gebäudes sieht das Amt für Ländliche Entwicklung die Kriterien der Dorferneuerung aber nicht erfüllt. Es unterbreitete den Vorschlag, das alte Gebäude zu sanieren und die notwendigen Räumlichkeiten durch einen Anbau zu errichten. Hierfür werde es noch in diesem Jahr einen ersten Entwurf geben, versprach Götz.

Egon Stürzenberger sprach die Schwierigkeiten bei der Nutzung des Feuerwehrhauses durch die Vereine an, alles sei mit Spinden zugebaut. Der Ortsbeauftragte wies darauf hin, dass von Mai bis September das Feuerwehrhaus genutzt werden könne, aber nicht in den kalten Monaten, weil dann das Fahrzeug in der Halle verbleiben müsse. Das Fahrzeug müsse natürlich zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Man sei in den letzten sechs Jahren beim Thema Bürgerhaus zu schnell und zu sprunghaft gependelt, brachte Matthias Liebler vor. „Wir haben uns immer um Alternativen bemüht. Jetzt heißt der Weg Bürgerhaus an der Stelle des alten Ladens, egal ob integriert oder mit Abriss“, so Bürgermeister Götz.

Wer wird das Haus betreiben?

Wer den „Bunker“ denn eigentlich betreiben soll, nachdem die Helfer nicht mehr so zahlreich im Ort wären, fragte Andreas Büchner. Man brauche dafür ganzjährig einen Ansprechpartner. Es werde dann natürlich ein Vorstand gebildet, das Bürgerhaus sei ja nicht nur für Vereine , sondern stehe für alle offen, resümierte Fröhlich. Er sei bei vielen Vereinssitzungen anwesend gewesen und habe schon einen gewissen Spirit für ein Bürgerhaus gespürt, sagte Götz. „Wenn es einmal steht, finden sich auch Leute, die es betreiben“, war er sich sicher. Hubert Fröhlich warnte davor, alles gleich schlecht zu reden. Das Vereinsleben in Frankenbrunn funktioniere noch, viele Vereine hätten neue Vorsitzende, die Leute anzusprechen sei ganz wichtig. Auch Andrea Koch störte sich an den im Feuerwehrhaus aufgestellten Spinden und wollte die Heizung dort überprüft wissen, die mal funktioniere und mal nicht.

Roland Dunkel ärgerte sich über die Intensität von einer Straßenlampe und über die Verschmutzung des Gehsteiges durch Heutransporte. Zum Thema zu schnelles Fahren im Ort wünschte sich Georg Münch „Tempo 30“ oder zumindest eine Anzeigetafel für die gefahrene Geschwindigkeit. Geschäftsführerin Nicole Wehner verwies darauf, dass dies nicht ohne weiteres angeordnet werden könne. Mehr Nachdruck beim Glasfaserausbau erwartete Matthias Liebler. Auch habe er, trotz eingebauter Rückstauklappe immer mal wieder Wasser in seinem Keller stehen. Seiner Meinung nach stamme der Kanal in diesem Umfeld noch aus den 60er Jahren.

Nicht zuletzt die Aussage des Bürgermeisters , dass mit dem Bau einer Grundwassermessstelle in Thulba begonnen werde, veranlasste Kurt Fröhlich sich zu Wort zu melden. Er sprach sich für mehr Nachhaltigkeit zum Thema Wasser aus.