Der Gemeinde Aura liegen zwei Anfragen von privaten Investoren vor, die jeweils eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung Aura errichten möchten. Die Flächengröße beträgt jeweils über 30 Hektar, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Wie es darin weiter heißt, erhalte die Gemeinde erhebliche Einnahmen aus dem Projekt: Abgaben in Höhe von circa 75.000 Euro pro Anlage und zusätzlich Gewerbesteuer, also eine Größenordnung von mehr als 100.000 Euro jährlich, auf 20 Jahre. Diese Einnahmen wären für die Gemeinde ein wichtiger Eckpfeiler zur Finanzierung der vielfältigen kommunalen Aufgaben in Aura, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Zudem ist eine Bürgerbeteiligung im Projekt vorgesehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Aura können sich finanziell am Projekt beteiligen und an den Gewinnen der Anlage teilhaben. Um das Vorhaben umsetzen zu können, muss die Gemeinde Aura einen Bebauungsplan aufstellen. Dazu soll die Bevölkerung von Aura mittels Bürgerbefragung beteiligt werden.

Öffnungszeiten

Alle Einwohner von Aura, die am 8. Mai 2023 das 16. Lebensjahr vollendet haben, können in der Zeit vom 8. Mai bis 17. Mai darüber abstimmen und zwar im Bürgerbüro (Zimmer 002) der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag 8.15 bis 12 Uhr, Dienstag 8.15 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 8.15 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag 8.15 bis 12 Uhr) und im Rathaus Aura, Schulstraße 89, am Donnerstag, 11. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr), am Sonntag, 14. Mai, von 9.30 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 18. Mai, von 9.30 bis 12 Uhr.

Auf dem Fragebogen kann angekreuzt werden, ob in Aura eine Freiflächen PV-Anlage(n) entstehen soll oder nicht, wenn ja, welche von beiden oder beide Anlagen. Um ein umfassendes Meinungsbild zu bekommen, bittet der Gemeinderat um rege Beteiligung an der Bürgerbefragung, heißt es in der Mitteilung weiter. red