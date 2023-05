Unter dem Motto „Ich bin Bib(liotheks)fit“ – der Bibliotheksführerschein für Kinder im Vorschulalter – veranstaltet die Pfarrbücherei unter Leitung von Hildegard Fröhlich eine Aktion zur frühen Leseförderung. Acht Vorschulkinder aus Riedenberg werden in den kommenden Wochen in die Welt der Bücher eingeführt. Sie lernen die Ausleihmöglichkeiten von Medien kennen. Darauf weist das Büchereiteam hin. Bei den Besuchen lernen die Kinder: 1. Aussuchen und Ausleihen, 2. Vorlesen, Zuhören und Ausmalen, 3. Erzählen, Wissen und die Ordnung in der Bücherei kennen. Zum Abschluss erhalten sie einen „Büchereiführerschein“, der bestätigt, dass sie die Bücherei selbstständig nutzen können. Die Bücherei legt besonderen Wert auf Leseförderung und ein aktuelles Medienangebot. Es stehen einige Neuerscheinungen zur Ausleihe bereit, und der Bestand wurde von der Austauschbücherei der Diözese Würzburg ergänzt. Die Pfarrbücherei ist mittwochs von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr und samstags von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. red