Nach mehrjähriger Pause hängt in der Bibliothek Hammelburg wieder eine Wäscheleine. Und dort hängen nicht etwa Socken und Hosen, sondern ganz viele Bücherwünsche. Die Hammelburger Bücherei nimmt den „Welttag des Buches“ am 23. April zum Anlass und ruft die Bürger auf, bei der „Aktion Bücherpaten“ mitzumachen und der Bibliothek ein Buch zu schenken, wie es in einer Pressemeldung heißt. Das Angebot der Bibliothek soll durch diese Büchergeschenke vielfältiger werden, denn der knappe Etat reiche für viele „Wunschbücher“ nicht aus. Auf der Wäscheleine hängen viele Kinderbücher, aber auch Klassiker und Sachbücher, die meisten im Wert um die 10 Euro.

Auch die Buchhandlung Endres und das Geschäft No.5 in Hammelburg beteiligen sich an der Aktion mit Büchertischen, auf denen ein Teil der Wunschtitel ausgestellt ist. Die Bücherpaten können sich entweder direkt dort die Titel aussuchen oder in der Bibliothek nach einem Buch ihrer Wahl suchen. Mit einem Aufkleber im Buch wird der Bücherpate auf Wunsch namentlich genannt und darf „sein“ Buch dann auch zuerst lesen. Wenn gewünscht, werden auch Spendenquittungen ausgestellt.

Die Buchpatenaktion läuft von 24. April bis 12. Mai. red