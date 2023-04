Das Matthias Bublath-Quartett ist am Freitag, 28. April, auf der Piano-Bühne Kleinhenz zu Gast.Das Motto des Abends ist „Hammond meets Violin, Voice & Drums - Blues, Soul, Jazz“. Beginn ist um 20 Uhr.

Matthias Bublath hatte schon mit 18 eine eigene Soulband in München. Nach dem Abitur und Musikstudium lebte er als freischaffender Musiker in New York City, um 2010 nach Europa zurückzukehren. Er arbeitete mit vielen Jazz-Größen wie Klaus Doldinger , George Green, Ron Williams , Adriano, Ingrid Arthur, Deborah Woodson, Sarah Connor , uva. Diesmal ist er auf der Piano-Bühne mit seinem Hammond-Orgel-Quartett zu Gast. Er gehört nach Jimmy Smith, Joey de Francesco, Barbara Dennerlein , Jermain Landsberger und Helge Schneider zu den großen Jazz-Organisten, welche alle schon auf der Piano-Bühne spielten. Bublath zieht alle Register der Hammond und spielt gleichzeitig einen kernigen, groovigen Bass per Hand oder Fuß. Seine Mitstreiter sind Norisha Campbell, ehemalige US-Volleyball-Profispielerin durch Erfolge bei „The Voice of Germany“ bundesweit als Jazz-Blues-Soul-, Gospel-Sängerin bekannt. Am Schlagzeug der Präzisions-Drummer Christian Lettner, ehemals Drummer von Klaus Doldinger , er spielt facettenreich, angepasst, dominant, zurückhaltend und treibt die Band zur rhythmischer Bestform. Hochschuldozent Prof. Max Grosch an der Violine zeigt hervorragende Improvisationen speziell auch im Blues und Funky-Jazz-Bereich, wo ja Violine sehr selten eingesetzt wird. Hammond Groove und Top-Gesang sind angesagt.

Karten gibt es unter Tel. 09736/657 oder buehne@piano.de oder bei der Piano-Bühne, Hans-Bördlein-Str. 1, 97723 Oberthulba . red