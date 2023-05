Pünktlich zum St.-Urbanstag für den Schutzpatron der Winzer und Häcker veranstaltet das Team der Herrenmühle am Donnerstag, 25. Mai, den ersten Brückenschoppen des Jahres.

Treffpunkt ist wieder der Steg zwischen Herrenmühle und Museumsinsel in Hammelburg . An der Fränkischen Saale kann man plaudern, die Natur genießen und bei einem Glas Wein entspannen. Vier Hammelburger Weine, Dätscher und „wos auf die Händ“, die wunderschöne Aussicht vom Museumssteg und natürlich der direkte Zugang zur Saale versprechen einen launigen Abend. Los geht’s ab 17 Uhr im Hof der Herrenmühle. Das Museum ist von 17 bis 20 Uhr geöffnet, um 18 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung „Brot und Wein“ angeboten. Dabei geht es auch um den heiligen Urban, um Lostage und Wetterregeln. Regenwetter ist am 25. Mai von jeher nicht willkommen, sagt doch eine Bauernregel: „Wenn der Urban kein gut' Wetter hält, das Weinfass in die Pfütze fällt!“ Und so ist es auch mit dem Brückenschoppen, der bei schlechter Witterung entfallen muss, wie es in der Pressemeldung heißt. red