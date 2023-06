Am Weltrotkreuztag fand nach einer dreijährigen Pause endlich wieder eine Jahreshauptversammlung der Bereitschaft Bad Kissingen statt. Zahlreiche Mitglieder des BRK waren anwesend, um die vergangenen Jahre unter dem Einfluss der Covid-Pandemie Revue passieren zu lassen und über die aktuelle Situation zu informieren.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden die Jahre 2020, 2021 und 2022 in Zahlen vorgestellt. Auch während der Corona-Pandemie hat das Jugendrotkreuz die Jugendlichen so gut wie möglich weitergebildet, und in diesem Jahr wird auch wieder ein Zeltlager organisiert werden können. Die Helfer vor Ort in Burkardroth sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich und weitestgehend ohne Einschränkungen ihren Aufgaben nachgekommen.

Das Rotkreuz-Orchester durfte unter Berücksichtigung der Zwei-Haushalte-Regel kleinere Ensembles spielen. Das Highlight war jedoch die musikalische Begleitung anlässlich der 150 Jahre Schwesternschaft BRK München. Erst im April im Hochhaus die Lesung im kleineren Kreis, im Juli dann in Schloß Nymphenburg als Hauptfestakt.

Die Bereitschaft Bad Kissingen hat nicht nur beim Aufbau des Impfzentrums unterstützt, sondern war auch nach der Flutkatastrophe 2021 zusammen mit dem Kontingent Unterfranken in Altenahr, wo sie eine Sanitätsstation betrieben haben. Dabei haben die Mitglieder des BRK einmal mehr gezeigt, wie wichtig ihr Einsatz für die Gesellschaft gerade auch im Krisenfall ist, hieß es. Im Anschluss wurden verdiente Mitglieder geehrt. Dabei wurden Mitglieder , die sich durch langjährige Treue und außergewöhnliches Engagement im BRK hervorgetan haben, besonders geehrt. Die Ehrungen wurden von der stellvertretenden Bereitschaftsleitung durchgeführt. Der Vorstandsvorsitzende Michael Rendl erinnerte daran, wie wichtig sei, die Grundsätze des Roten Kreuzes, besonders in unseren komplexen Zeiten, nicht zu vergessen und diese nicht nur zu leben, sondern auch zu vermitteln. Den Abschluss des Abends bildete ein Gruppenfoto mit allen aktiven und nicht mehr aktiven Rotkreuz-Ehrenamtlichen der Bereitschaft, hier unter anderem auch die Kollegen der Wasserwacht, die zusammen viele Einsätze repräsentieren. red