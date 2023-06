Am Donnerstag, 22. Juni, ist die fränkische Kleinbrennerin Franziska Bischof aus Wartmannsroth im Radio Bayern 1 Gast der Sendung die „Blaue Couch“. Die Brennerin und Edelbrandsommelière wird sich in der Sendung den Fragen der Moderatoren Dominique Knoll und Thorsten Otto stellen. Ausgestrahlt wird die Sendung ab 19 Uhr. In der Radio-Reihe die „Blaue Couch“ werden regelmäßig Menschen interviewt, die aus ihrem bewegten Leben erzählen, informiert der Sender Bayern 1. red/Foto: Tamara Neder