Mit großem Interesse verfolgten die Vertreter der VR-Bank Bad Kissingen eG die Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2022. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Sebastian Hose und der Vorstand erstatteten Bericht über das vergangene Jahr.

In den Ausführungen des Vorstandssprechers Rainer Geis zum wirtschaftlichen Umfeld wurden insbesondere die Einflüsse der Inflation und deren negative Folgen auf unsere Volkswirtschaft thematisiert.

Die geschäftspolitischen Entscheidungen der VR-Bank steuerten diesen Auswirkungen erfolgreich entgegen. Stets habe man es sich zum Ziel gesetzt, Kunden Lösungen anzubieten, um nachteilige Konsequenzen bestmöglich zu vermeiden, heißt es in der Pressemitteilung der VR-Bank .

Vorstand Michael Kaiser bestätigte: „Wie in den Vorjahren ist es uns auch trotz sehr herausfordernder Rahmenbedingungen gelungen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen.“

Kundentreue honoriert

Die Bilanz verzeichnete eine positive Entwicklung mit einer Steigerung auf rund 1,254 Milliarden Euro . Das Volumen der bilanziellen Kundenforderungen überstieg die Planungen mit 660,6 Millionen Euro deutlich. „Vor diesem Hintergrund sehen Sie, dass unsere Strategie des bonitätsstarken Wachstums des Kreditgeschäftes einerseits und andererseits der Abbau der Eigenanlagen greift“, so Kaiser. Das Einlagenwachstum stieg auf 977,9 Millionen Euro .

Die VR-Bank hat mit ihrem neuen Kundenbonussystem „Li-us“ ein innovatives Konzept eingeführt, das Kundentreue nachhaltig honoriert. Als einzige Bank im Landkreis Bad Kissingen belohnt das Bonussystem der VR-Bank Kunden für deren Treue und stärkte damit ihre erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2022. Bis Jahresende wurden bereits 135.681 Euro an Boni an die Kunden ausgeschüttet, mit weiterhin stetig wachsender Nachfrage, heißt es weiter.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresüberschuss folgten die Vertreter dem Vorschlag des Aufsichtsratsvorsitzenden Hose und beschlossen eine zweiprozentige Dividendenausschüttung in Höhe von 179.600 Euro sowie die Bildung von gesetzlichen Rücklagen über 600.000 Euro und Ergebnisrücklagen über 443.700 Euro .

Im Amt bestätigt

Mitgliedervertreter Alexander Böse übernahm die Tagesordnungspunkte der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die satzungsgemäß aus ihrem Amt scheidenden Aufsichtsratsmitglieder Bernd Bös, Dr. Sebastian Hose und Michael Schäfer wurden zur Wiederwahl vorgeschlagen und im Amt bestätigt.

Bedeutsam im letzten Geschäftsjahr war laut Vorstand Roland Knoll die Durchführung von 17.950 Beratungsgesprächen.

Soziale Verantwortung

Neben dem geschäftlichen Erfolg betonte Roland Knoll auch den starken Fokus der Bank auf ihre soziale Verantwortung. In Zusammenarbeit mit dem Förderbeirat wurden insgesamt 52.346 Euro Spenden über den Gewinnsparverein Bayern an 48 gemeinnützige Vereine und Organisationen vergeben. Als Beispiel wurden zwei Projekte genannt: Die kostenlose Verteilung von 2600 SOS-Boxen an Senioren zur Sicherheit und Ersthilfe im Notfall sowie das erfolgreiche Hochbeet-Projekt. Bei dieser Aktion ergriffen insgesamt 34 Kindergärten aus dem Geschäftsgebiet die Chance und bestellten 70 Hochbeete im Gegenwert von insgesamt 30.730 Euro , heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Bäume pflanzen

„Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsprojekte werden wir für jede neue Mitgliedschaft einen Baum pflanzen“, kündigte der Vorstand an. „Außerdem nehmen wir am neuen Klimabildungsprojekt ,Wir und der Wald' an Grundschulen in unserem Geschäftsgebiet teil.“ Dieses Vorhaben habe das Ziel, den Schulkindern den unschätzbaren Wert des Waldes anhand alltagstauglicher Beispiele zu vermitteln und aktiven Klimaschutz zu betreiben.

Nachhaltigen Beitrag leisten

Vorgestellt und genehmigt wurden die von Vorstand Jürgen Klubertanz aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgestellten Satzungsänderungen.

Die Vorstände der VR-Bank blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück, geprägt von Wachstum, Engagement und sozialer Verantwortung, heißt es weiter in der Pressemeldung.

Ziel sei es, weiterhin einen nachhaltigen Beitrag zur Gemeinschaft und Umwelt zu leisten und alle Mitglieder und Kunden als menschlicher, ehrlicher und zuverlässiger Partner zu begleiten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red