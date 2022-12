Am heutigen Freitag, 30. Dezember, findet ab 19.30 Uhr das traditionelle Jahresabschlusskonzert der Egerländer Blasmusik mit anspruchsvoller böhmischer Musik im Kursaal von Bad Bocklet statt. Eintrittskarten gibt es direkt an der Abendkasse. Für alle Freunde und Liebhaber der böhmischen Blasmusik werden ausgesuchte Titel der bekanntesten Komponisten für Egerländer und böhmische Blasmusik zu Gehör gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Egerländer Blasmusik . Die Freude an der böhmischen Blasmusik zeigen die 20 Musiker und Musikerinnen der Egerländer Blasmusik aus Bad Kissingen. Unter der musikalischen Leitung von Norbert Glock werden auch ein Klarinettensolo und verschiedene Bravourmärsche dargeboten. Dieses circa zweistündige Konzert wird ohne Verstärkeranlage präsentiert. Nur der Gesang und die Moderation kommen über Lautsprecher. Foto: Archiv Arthur Stollberger