Insgesamt neun Männer und Frauen aus sieben Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften der Diözese Würzburg möchten in die katholische Kirche aufgenommen werden. Bischof Franz Jung erteilte ihnen am 26. Februar im Würzburger Kiliansdom die Zulassung zu Taufe, Firmung und Eucharistie. Der Bischof salbte ihnen dazu die Hände mit Katechumenenöl und segnete sie. Nach mindestens einem Jahr der Vorbereitung werden sie an Ostern oder in der Osterzeit in ihren Heimatgemeinden in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.

Bischof Jung begrüßte die Taufbewerberinnen und -bewerber sowie ihre Begleiter am Siebenarmigen Leuchter im Mittelgang. Vertreter der Heimatpfarreien der Taufbewerber legten vor dem Bischof Zeugnis ab, dass die Katechumenen den Kontakt zur Gemeinde suchen und sich in Glaubensfragen unterweisen lassen. Sie überreichten dem Bischof jeweils Empfehlungsschreiben für ihre Bewerber. Diese kommen aus Bad Kissingen , Bad Brückenau, Hösbach, Margetshöchheim, Schweinfurt und Würzburg. „Als Christ wird man nicht geboren, zum Christsein muss man sich entscheiden“, sagte Bischof Jung. Diese Entscheidung sei ein großer Moment: „Sie erinnert uns an unseren eigenen Weg und an die Frage: Warum hast du dich für Christus entschieden? Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Danke, dass Sie diesen Weg gehen.“ In einer Prozession zogen die Katechumenen dann mit ihren Begleitern hinter dem Bischof in den Kiliansdom.

In seiner Predigt betrachtete Jung die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Dieser wird von vier Männern zu Jesus gebracht, indem sie ihn auf einer Liege durch ein Loch in der Decke in den Raum hinablassen. Füreinander zu glauben und einander zu tragen sei das Schönste, das man in einer Gemeinschaft erfahren könne, sagte der Bischof . „Jeder von uns hat Phasen im Leben, wo er von anderen mal getragen werden muss. Ich sage heute allen Dank, die Sie auf Ihrem Weg bislang begleitet, die Sie getragen und die stellvertretend für Sie geglaubt haben.“ So wie die vier Männer im Evangelium, denen die Menge den Weg zu Jesus verstellt, seien auch jene, die neu nach dem Glauben fragen, eigene Wege gegangen.

Auf unterschiedlichen Wegen haben die Bewerber zur katholischen Kirche gefunden. Die Taufe sei für sie die Fortsetzung ihrer Verbindung mit Christus und seiner Botschaft, sagte eine Frau. Nach Jahren des Nachdenkens fühle sie sich nun dazu bereit. „Ein Leben ohne Jesus Christus macht für mich keinen richtigen Sinn“, erklärte ein junger Mann.

Sie habe sich in den Sommerferien mit Ministrantinnen angefreundet und deren Gruppenstunden besucht, erzählte eine junge Frau: „Das war sehr schön für mich. Jetzt möchte ich den Glauben näher kennenlernen und den Weg zu Christus finden.“ Eine Frau erklärte: „Mein Mann ist katholisch, meine Familie ist katholisch, meine drei Kinder sind katholisch, sie sind mittlerweile Ministrantinnen. Aber ich habe bisher noch gar nichts davon gehabt.“ Sie habe sie bislang immer begleitet. „Ich finde es richtig, dass ich jetzt auch zur Kirche dazugehören möchte. Und ich hoffe, ich darf das auch bald.“ red/pow