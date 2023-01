Es herrschte eine besondere, freudige Stimmung in der Hassenbacher Kirche, als Pfarrer Blaise Okpanachi und sein Freund, Bischof Isaac Dugu aus Nigeria, in ihren leuchtenden grünen Gewändern begleitet von den Ministranten in die Kirche einzogen. Voller Stolz und mit leuchtenden Augen stellte der Pfarrer den Besuchern Bischof Isaac vor: „ Bischof Isaac Dugu ist der jüngste Bischof von Nigeria und ich bin sehr glücklich, dass er uns besucht.“

Als kleine Überraschung sangen zahlreiche Hassenbacher Kinder, begleitet von Emma Metz mit der Gitarre, das kurzfristig eingeübte Lied „Heute feiern wir ein Fest“ und machten damit dem Bischof eine sehr große Freude.

Unterstützt von Pfarrer Blaise Okpanachi zelebrierte Bischof Isaac eine stimmungsvolle Messfeier in deutscher Sprache. Das ist schon eine besondere Leistung, denn der Bischof sprach letztmalig während seiner Studienzeit von 2007 bis 2011 in der Hochschule St. Georgen die deutsche Sprache.

1. Bürgermeister Mario Götz hieß den Bischof in der Gemeinde Oberthulba und auch in Hassenbach herzlich willkommen.

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Karin Frank vom Pfarrgemeinderat mit großer Freude beim Bischof für seinen Besuch und überreichte ihm zwei kleine Geschenke. „Der fränkische Wein passt gut zum Essen und die Handschuhe helfen für die kalten Tage hier in Deutschland“, so Karin Frank. Umrahmt von den Hassenbacher Kindern kam der Bischof Isaac Dugu noch einmal in den Genuss einer Zugabe des Liedes der Kinder „Heute feiern wir ein Fest“. Nach dem Gottesdienst kam es im Rahmen eines kleinen Empfangs mit vorbereiteten Speisen und Getränken zu netten und fröhlichen Gesprächen zwischen Pfarrer Blaise Okpanachi, Bischof Isaac Dugu und zahlreichen Hassenbacher Bürgern.