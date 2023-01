Die Pfarreiengemeinschaft St. Michael im Thulbatal mit ihren Pfarreien Frankenbrunn, Hetzlos, Hassenbach, Oberthulba , Reith, Schlimpfhof, Thulba und Wittershausen freut sich über den Besuch von Bischof Isaac Bunde Dugu aus Nigeria. Er ist der jüngste Bischof von Nigeria und ein sehr guter Freund von Pfarrer Dr. Blaise Okpanachi. Erst im Sommer hat er ihn in seiner Heimat Nigeria besucht. Der Bischof wohnt vom 12. bis 30. Januar im Pfarrhaus in Oberthulba und wird in dieser Zeit zumindest einmal einen Gottesdienst in jeder Pfarrei zelebrieren. „Ich freue mich schon sehr auf seinen Besuch“, strahlte Pfarrer Blaise Okpanachi über das ganze Gesicht.

Isaac Bunde Dugu wurde am 14. April 1971 in Gboko geboren. Er studierte Philosophie und katholische Theologie an den Priesterseminaren von Makurdi und Jos. Am 21. Oktober 2000 empfing er das das Sakrament der Priesterweihe für das Bistum Makurdi.

Von 2007 bis 2011 hielt er sich in Deutschland zu weiteren Studien an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen auf und ist deshalb auch der deutschen Sprache mächtig. Am 9. April 2022 ernannte ihn Papst Franziskus zum Bischof von Kastina-Ala, und am 1. Juli 2022 spendete ihm Erzbischof Antonio Filipazzi die Priesterweihe. Diese Tage zählten mit Sicherheit zu den schönsten Momenten in seiner Laufbahn.

Zu den Höhepunkten seines Besuches gehört der Empfang der politischen -und Kirchengemeinde im Pfarrsaal in Oberthulba am 22. Januar um 14.30 Uhr. Dazu ist die gesamte Pfarreiengemeinschaft ganz herzlich eingeladen. An diesem Nachmittag wird der Bischof bei Kaffee und Kuchen auch seine Projekte vorstellen und sich dabei natürlich auch über die eine oder andere Spende freuen. Es ist auch geplant, bei den Gottesdiensten eine Sonderkollekte für die Projekte des Bischofs durchzuführen. Für diesen Nachmittag hat der 1. Bürgermeister Mario Götz auch ein besondere Überraschung für Bischof Isaac Dugu geplant. Der Bischof freut sich zusammen Pfarrer Blaise Okpanachi sehr auf den Besuch der Pfarreien und auch auf den Austausch mit den Bürgern.

Folgende Messfeiern und Veranstaltungen sind geplant:

14. Januar: 18 Uhr Messfeier in Frankenbrunn mit Begegnung, 15. Januar: 8.30 Uhr Messfeier Wittershausen, 10 Uhr Messfeier Oberthulba mit Empfang, 21. Januar: 18 Uhr Messfeier Hassenbach mit Empfang, 22. Januar: 8.30 Uhr Messfeier Hetzlos mit Begegnung, 10 Uhr Messfeier Thulba mit Begegnung, 14.30 Uhr Empfang im Pfarrsaal Oberthulba , 28. Januar: 17 Uhr Messfeier Schlimpfhof mit Begegnung, 29. Januar: 8.30 Uhr Messfeier Wittershausen, 10 Uhr Messfeier Oberthulba .