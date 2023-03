Das könnte teuer werden für einen 30-Jährigen: Betrunken löste er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Großeinsatz der Polizei aus. Nachdem der Mann vergeblich versucht hatte, in eine Bank in Bad Neustadt/Saale zu gelangen, verschaffte er sich durch Anwendung von Gewalt Zutritt, um Geld abzuheben, berichtete die Bad Neustädter Polizei . Die Alarmsysteme lösten daraufhin ordnungsgemäß aus und knapp 20 Polizeibeamte eilten zum vermeintlichen Tatort.

Fast zwei Promille im Blut

Eine ausgelöste Fahndung und weitere Ermittlungen führten die Beamten nach wenigen Minuten zum vermeintlichen Täter. Dessen Angaben, nur Geld abheben zu wollen, konnten unter anderem durch unabhängige Zeugen bestätigt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Verursacher ergab dann einen Wert von fast zwei Promille.

Mittlerweile hat der Betreiber der Bankfiliale Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet, weitere Delikte werden polizeilich noch untersucht. Auch die entstandenen Kosten des Polizeieinsatzes und etwaiger Schäden der Bank werden unter Umständen dem Verursacher auferlegt. pol