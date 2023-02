Über die Straßensanierung „Am Kohlenberg“ lag in der Gemeinderatssitzung die aktuelle Planung vor, zu der Bürgermeister René Gerner informierte. Das Ratsgremium sollte vor der Ausschreibung über die Materialien, die verwendet werden sollen, entscheiden.

Die Gehwege erhalten ein muschelkalkfarbiges, geradegeschnittenes Betonpflaster, legten die Räte fest. Auf der Fahrbahn des Buswendeplatzes wird Granitpflaster verwendet. Um für die Belastung durch die Schulbusse eine ausreichend Festigkeit zu erlangen, ist auf den Unterbau zu achten, der entweder betoniert oder asphaltiert wird. Als Umrandungen sind an Granitpflastersteine gedacht, die jedoch nur in zwei- statt der ursprünglich drei Pflasterzeilen anzulegen sind.

Für die Fußgängerüberwege befürwortete der Gemeinderat ebenfalls Granitpflaster, wie das, das auf der Fahrbahnfläche der Buswende-Schleife verbaut ist. Zu den Baumeinfassungen sprach sich das Gremium für geschnittene Granit-Bordsteine aus. Nach Dafürhalten mehrerer Ratsmitglieder ist darauf zu achten, zu scharfe Kanten zu vermeiden. Auf der Gehsteigseite sollen ebenerdige Betonleisten-Steine Verwendung finden. Die Entwässerungsrinne wird als Zweizeiler im großformatigen, geschnittenen Granit ausgeführt.

Im Zeichen der Modernisierung stehen die Begrüßungstafeln Fuchsstadts. Die bisherigen, aus Holz errichteten und mit Blumen geschmückten Exemplare empfindet der Bürgermeister „etwas altbacken“ für ein aufstrebendes Dorf. Nach Meinung Gerners sind gestaltete Tafeln, rechteckig oder im Hochformat, zeitgemäßer. Über die Gestaltung der Grußtafeln wird noch entschieden. Das Wappen und die „Skyline“ Fuchsstadts sind bereits fixiert.

Keine Einwände gab seitens des Rates gegen den Anbau eines Sanitärraums an einem bestehenden Wohnhaus am „Gartenweg“. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. Allerdings liegt hier die Zuständigkeit über eine mögliche Beeinträchtigung des Ortsbilds beim Landratsamt. Zur Errichtung eines Unterstands „An der Trie“ hatte der Rat der Bauvoranfrage bereits zugestimmt. Die Untere Naturschutz-Behörde regte eine Überprüfung zur Verschiebung des Standorts und eine Ziegeleindeckung des Dachs an. Dem vorgelegten Antrag stimmte das Gremium zu.

Der Kindergarten braucht mehr Platz, den er im Rotkreuzheim erhält. Hier wird eine Regelgruppe im Alter von drei bis sechs Jahren einquartiert. Interesse an einem Wald-Kindergarten haben zwölf Interessenten angemeldet, informierte der Rathausobere, der auch über die Reparatur des Wasserrohrbruchs in der Schweinfurter Straße informierte. „Am Sonnenhügel“ wird aktuell ein Hydrant eingebaut.

In der neuen Unterstellhalle für den Bauhof sind inzwischen die Elektro- und die Sanitär-Installationsarbeiten nahezu abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Deckenverkleidung, danach kommen die Innen- und Außenverputz-Arbeiten. Landschaftspflegemaßnahmen wurden mit dem Unimog des Markts Elfershausen durchgeführt.