Ab sofort ist ein neues IHK-Beteiligungsportal online, auf dem sich Mitgliedsunternehmen der IHK Würzburg-Schweinfurt zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen äußern können. Jeder Beitrag fließe in den Meinungsbildungsprozess mit ein, so die IHK in einer Pressemeldung.

Industrie- und Handelskammer stehe nicht für Einzel- oder Brancheninteressen, sondern würden Politik und Verwaltung beraten, so dass für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt die besten Ergebnisse erzielt würden, heißt es weiter. „Dafür wirken die IHKs auf allen Ebenen auf die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein“, wird IHK-Bereichsleiter Jan-Markus Momberg zitiert. Die IHK nehmen darüber hinaus zu Rechtsetzungs- und Verwaltungsvorhaben Stellung.

„Stets geht es darum, die Wirkungen auf die IHK-Mitgliedsunternehmen zu überprüfen und gegebenenfalls auf Änderungen hinzuwirken“, so Momberg weiter. Im Falle unterschiedlicher Interessen müsse die IHK abwägen und möglichst einen Ausgleich herbeiführen.

IHK-Äußerungen seien dadurch legitimiert, dass sie sich auf eine von der Vollversammlung mehrheitlich verabschiedete Position zurückführen lassen, die aber auch Minderheitenmeinungen berücksichtigt.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist jetzt das neues IHK-Beteiligungsportal online, auf dem sich Mitgliedsunternehmen der IHK Würzburg-Schweinfurt aktiv zu diversen Fragestellungen einbringen können.

Unter wuerzburg.ihk.de/ihk-beteiligungsportal können sich mainfränkische Unternehmen zu konkreten wirtschaftspolitischen Fragen äußern. Aktuell werden die Mitgliedsunternehmen zum Beispiel zu ihrer Meinung zum geplanten IHK-Arbeitsprogramm 2023 bis 2026 befragt. red