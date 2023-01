Im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und in der Helios OrthoClinic gelten ab Freitag, 27. Januar, die Besuchszeiten aus der Zeit vor der Pandemie. Dies bedeutet, dass in Bad Kissingen ein Besuch täglich zwischen 10 und 18 Uhr sowie in Hammelburg zwischen 12 und 18 Uhr ohne zeitliche Begrenzung möglich sind. Eine Anmeldung ist in beiden Häusern nicht mehr erforderlich, heißt es in einer Mitteilung der Helios-Kliniken.

In Hammelburg wird darüber hinaus darum gebeten, zum Schutz und aus Rücksicht für die vulnerable Patientenklientel der Geriatrie, die Zahl der Besucher pro Tag und Patient auf zwei Personen zu beschränken.

Während des gesamten Aufenthaltes in den Kliniken ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. Ebenso muss ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis für alle Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren vorgelegt werden. Dies gilt unabhängig vom Impfstatus oder von einer ausgeheilten Covid-Infektion. Das negative Testergebnis darf entweder als tagesaktueller Schnelltest einer zertifizierten Teststelle oder als maximal 48 Stunden alter PCR-Test nachgewiesen werden. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Die Begleitung durch eine minderjährige Person ist möglich. Isolationsbereiche oder -zimmer können nur mit einer ärztlichen Ausnahmegenehmigung besucht werden.

Die Helios Kliniken in Bad Kissingen und Hammelburg möchten Besucherinnen und Besuchern mit den Änderungen einen leichteren Zugang ermöglichen. Gleichzeitig werden die weiterhin geltenden Richtlinien für Krankenhäuser in Bayern damit eingehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. red