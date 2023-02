Endlich war es wieder soweit: nach zwei Jahren Abstinenz wurde wieder Fasching im Kurstift mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gefeiert. Nach dem Einmarsch des Fünferrats, dargestellt durch die Mitglieder des Bewohnerbeirats, begrüßte Geschäftsführer Hans-Karl Diederich mit launigen, gereimten Worten die anwesenden Närrinnen und Narren.

Ein buntes Programm mit Büttenreden, Einmärschen und Tänzen folgte; ein besonderer Höhepunkt war der Einmarsch der diesjährigen Tollitäten der Brückenauer Karnevalsgesellschaft , Prinzessin Kathrin I, kreative Dekofee und Prinz Uwe der I, Herr über Strom und Licht, die von Sitzungspräsident Dieter Seban vorgestellt wurden.

Weitere Gäste waren Prinzessin Bekki, 19, aus Fulda-Böckels mit ihrer Mannschaft. Die dargebotenen Showtänze der Tanzgruppen aus Riedenberg und Schwärzelbach und die Roten Funken aus Brückenau unterhielten die Seniorinnen und Senioren, die mit viel Applaus dankten.

Das bunte Programm wurde durch eine Büttenrede der Kurstiftbewohnerin Edith Gensheimer und der Riedenbergerin Ronja Schumm ergänzt. Selbstverständlich durfte das Ritual der Ordensverleihungen nicht fehlen. Die musikalische Unterhaltung lag in den bewährten Händen von Martin Lehnert, der den Festsaal mit bekannten Fastnachtsmelodien zum Mitsingen und Schunkeln animierte. So ging ein Nachmittag voller Kurzweil, Spaß und Stimmung für gutgelaunte Kurstiftbewohner zu Ende, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. red