Ursprünglich war Anela Jari Ahmad für das Marketing der Franz-von-Prümmer-Klinik eingestellt worden. Doch in der Personalabteilung wurde sie mehr gebraucht, teilen die Hescuro Kliniken in einer Meldung mit.

In einer Personalabteilung zu arbeiten, daran hatte Anela Jari Ahmad nicht gedacht. Schließlich hatte sie nach dem Abitur an der Hochschule Fulda ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing absolviert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Doch wie so oft im Leben kommt es anders, als man denkt. Denn heute ist die 28-Jährige eine Qualifizierte Personalfachkraft und liebt ihre Arbeit. „Ich bin da hineingewachsen“, blickt sie zurück. Im August 2021 war sie für den Bereich Marketing eingestellt worden. Mit der Zeit wurden ihr immer mehr Aufgaben aus dem Personalmarketing und aus der Personalabteilung übertragen. Sie übernahm sie wegen eines personellen Engpasses die komplette Personalverantwortung. Als Anela Jari Ahmad die Möglichkeit bekam, bei der IHK die Weiterbildung zur Qualifizierten Personalfachkraft zu absolvieren, zögerte sie nicht. Und sie legte die schriftliche Prüfung mit der Bestnote 1,0 ab.

red/Foto: Kathrin Kupka-Hahn