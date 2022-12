Die Einstellung von Menschen mit Behinderung ist nach Ansicht der Agentur für Arbeit ein Gewinn für alle Beteiligten. Daher will die Schweinfurter Behörde gemeinsam mit Vertrauensleuten für schwerbehinderte Menschen Transparenz schaffen und auf deren Kompetenzen aufmerksam machen. Von der Agentur wurden Vertrauensleute für schwerbehinderte Menschen aus den Betrieben der Region zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen.

Austausch ist wichtig

Die Gespräche untereinander und mit den auf diesen Kundenkreis spezialisierten Vermittlungsfachkräften der Agentur für Arbeit wurden ergänzt durch Vorträge von Fachleuten der Arbeitsagentur . Diese referierten zu den Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber bei der Einstellung von schwerbehinderten Bewerbern und über Fragen zur Gleichstellung.

Dieses Treffen fand zum sechsten Mal statt und wurde von den Teilnehmern als wichtiger Beitrag zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Netzwerk aller mit der Betreuung und Förderung behinderter Menschen befassten Akteure gesehen. „Gerade in der Zeit eines sehr aufnahmefähigen Arbeitsmarktes wird auch für Arbeitgeber die Suche nach geeigneten Fachkräften zur Herausforderung,“ heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur weiter. In der Region Main-Rhön waren 2022 durchschnittlich 956 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entsprach gut einem Zehntel aller arbeitslosen Menschen in der Region.

Engagierte Fachkräfte

Besonders gute Chancen zur Inklusion erhielten schwerbehinderte Menschen in der Region im letzten Jahr unter anderem im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Bereich Verkehr und Lagerei sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. „Bei dem derzeitigen großen Arbeitskräftemangel ist es mehr als sinnvoll, Menschen mit einem Handicap bei der Personalsuche einzubeziehen. Man gewinnt oft besonders engagierte und zuverlässige Fachkräfte mit Berufserfahrung,“ sagt Thomas Stelzer von der Arbeitsagentur . Fast 70 Prozent dieses Personenkreises bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium mit. Dieses Potenzial sollte nicht brachliegen.