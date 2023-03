In der Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft (RK) Wildflecken standen Ehrungen für 2022 auf dem Programm.

Für langjährige Mitgliedschaft im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr geehrt und mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet wurden: für 40 Jahre Wolfgang Schmid , für 50 Jahre Adolf Kreuzpaintner und für 55 Jahre Günter Schmäling.

Mit David Baer und Adrian Kozot haben zwei besonders engagierte Reservisten der RK Wildflecken eine besondere Auszeichnung erhalten. Ihnen wurde das Reservistenleistungsabzeichen (RLA) der Stufe Gold im Rahmen einer Wehrübung im Januar von Major Herwig Rubin, Kompaniechef der Stabs- und Versorgungskompanie des Heimatschutzregiments 1 , verliehen.

„Die Anforderungen zum Erwerb des RLA, das für besondere Leistungen im Truppendienst und für überdurchschnittliche Leistungen im sportlichen Bereich an Reservesoldaten verliehen wird, sind sehr hoch. Sie sind noch umfangreicher als für aktive Soldaten, die ebenfalls Leistungsabzeichen in verschiedenen Stufen ablegen können“, so Baer. Alle Leistungen – von Schießfertigkeit, Selbst- und Kameradenhilfe bis hin zu ABC-Schutzmaßnahmen und körperlicher Leistungsfähigkeit sowie fachliche Leistungen – müssen innerhalb eines Jahres erbracht werden. 2. Bürgermeister Wolfgang Illek gratulierte den beiden zu dieser außergewöhnlichen Leistung.

„Die Zahl der Mitglieder lag in den letzten Jahren relativ konstant bei etwa 40. Im Jahr 2022 gab es keine Austritte. Aktuell gehören 37 Mitglieder im Alter von 34 bis 86 Jahren der RK an. Die RK hat wie viele andere Organisationen auch Nachwuchsprobleme, nicht zuletzt durch den Wegfall der Wehrpflicht. Die Vorstandschaft wird deshalb weitere Anstrengungen unternehmen, um neue Mitglieder für die RK zu gewinnen“, so RK-Vorsitzender David Baer. Die monatlichen Versammlungen seien mit durchschnittlich 13 Kameraden „relativ gut besucht“ gewesen.

„Mit der Wiederwahl des kompletten Vorstands im Rahmen der Generalversammlung am 11. März wurde ein Signal der Kontinuität gesetzt“, so Baer. 2. Vorsitzender ist Klaus Schuhmann, Kassenwart Ralf Hepke, Schriftführer Stefan Riesner, Kassenprüfer sind Marius Stranzik und Wolfgang Schmid . Kreisdelegierte bleiben Harald Dziadek, Wolfgang Schmid und Jörg Krallmann.

Auf großes Interesse stößt weiterhin der Besuch der Friedhöfe der abgesiedelten Dörfer Reußendorf und Altglashütten im Truppenübungsplatz am Ostersonntag , Pfingstsonntag und Allerheiligen . So konnten 2022 insgesamt 259 interessierte Besucher (Ostern 108, Pfingsten 90 und Allerheiligen 61) gezählt werden. Die RK-Mitglieder kümmern sich dort sowie am Polenfriedhof um die Reinigung.

Gutes Sammelergebnis

Dirk Korbstein vertrat die RK Wildflecken als Funktionär bei der Deutschen Reservistenmeisterschaft (DRM) 2022, die im Juni an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf stattfand. Korbstein nahm deshalb an einer 14-tägigen Wehrübung teil. David Baer und Adrian Kozot engagieren sich beim Heimatschutzregiment Bayern. Sie nahmen an mehreren Wehrübungen teil.

Die RK Wildflecken erzielte bei ihrer Sammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein gutes Ergebnis. Insgesamt kamen 437,97 Euro zusammen. Oliver Bauer, Volksbund-Bezirksgeschäftsführer in Unterfranken, freute sich über das gute Ergebnis und bedankte sich für die langjährige tatkräftige Unterstützung.

Jahresabschluss-Schießen

Der Jahresabschluss der RK (mit Familien) und das damit verbundene Jahresabschluss-Schießen fanden im Schützenhaus des SV Wildflecken in Oberwildflecken statt. Das Jugendschießen gewann Julian Stranzik knapp vor Felicitas Baer, gefolgt von Carlo Schmitt. Beim „Adam- und Eva-Schießen“ waren Waldemar Martin und Stefan Riesner die Gewinner. Dahinter platzierten sich die Teams Evelyn und Werner Kirchner sowie Sabrina und Marius Stranzik. Den Pistolenpokal sicherte sich Adrian Kozot, die Reservisten-Gans gewann Marius Stranzik.

Ehrenvorsitzender Adolf Kreuzpaintner (86) betreut nicht nur seit vielen Jahrzehnten das Militärhistorische Museum in der Rhön-Kaserne Wildflecken , sondern bietet auch Führungen an. „Das Corona-Tal ist überwunden. Für 2023 liegen bei mir bereits mehrere Anfragen vor“, informierte Kreuzpaintner.

Ausblick auf 2023 und 2024

In einem kurzen Ausblick kündigte RK-Vorsitzender Baer folgende Termine für das Jahr 2023 an: Teilnahme an der Aktion saubere Landschaft am 1. April „ Wildflecken räumt auf!“; Ausflug nach Hamburg vom 5. bis 7. Mai; Reinigungsaktionen auf den Friedhöfen in Reußendorf und Altglashütten; Durchführung der Besuche der Friedhöfe am Ostersonntag (9. April), an Pfingstsonntag (18. Mai) und an Allerheiligen (1. November, hier auch Polenfriedhof); Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Ende Oktober); Jahresabschluss-Schießen (Ende November). Für 2024 ist die Beteiligung an der 500-Jahr-Feier Wildflecken vorgesehen.

Thomas Helfrich sprach das Thema Außendarstellung der RK an. „Wer im Gespräch bleibt, gewinnt neue Mitglieder . Die RK ist sehr rührig und hat viel zu bieten, wie man sieht. Leider wird darüber in der Öffentlichkeit zu selten informiert“, fand er. Es gelte daher, die Informations- und Pressearbeit zu verbessern. Das persönliche Gespräch sei auch etwas, um neue Mitglieder für die RK Wildflecken zu gewinnen. „Hier können sich alle Mitglieder einbringen“, so Helfrich.

In seinem Grußwort würdigte 2. Bürgermeister Illek die Aktivitäten der RK. Er bot auch seine Unterstützung an bei der Beschaffung eines Hinweisschildes am Polenfriedhof, wo auch ein Weg Instand gesetzt werden soll. red