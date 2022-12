Eine kurzweilige, aber auch besinnliche Adventsfeier bescherte das Gemeindeteam von St. Bonifatius Winkels mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Kissingen den Senioren und Seniorinnen aus dem Stadtteil Winkels in der Jahn-Halle. Organisatorin Rosi Kast begrüßte die rund 100 Gäste und führte durch das abwechslungsreiche Programm, wie es in einem Bericht an die Presse heißt.

Gleich zu Beginn stimmte die Bläsergruppe die Zuhörer mit Advents- und Weihnachtsliedern auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Oberbürgermeister Dirk Vogel sowie die katholische Gemeindereferentin Regina Bühner, der evangelische Diakon Mike Richter und die Seniorenbeauftragte Martina Greubel sprachen Grußworte und gaben den Senioren besinnliche Worte mit auf den Weg. Alle Sprecher lobten die Organisatorin und sprachen den Helfern ihren Dank für das stilvolle, weihnachtliche Ausschmücken der Halle und das beeindruckende Programm aus.

Auch der neu gewählte Präsident des TV Jahn Winkels , Wolfgang Speyer, stellte sich vor und versprach den Winkelser Seniorinnen und Senioren, dass die Jahn-Halle auch weiterhin für Veranstaltung zur Verfügung stehen werde.

Die Bläsergruppe unter der Leitung von Robert Metz untermalte die Adventsfeier stimmungsvoll mit Weihnachtsliedern , und es gab eine Kaffeetafel mit Kuchen. Anschließend stellte die Kindergruppe von Christina Scheit mit zwei Lichtertänzen das christliche Weihnachtsfest und den alljährlich dazugehörenden Kaufrausch dar. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der anmutige Engeltanz von Christina Scheit nach dem Lied „Ave-Maria“, heißt es im Pressebericht.

Bei den gemeinsam gesungenen Liedern machten die Seniorinnen und Senioren offenbar gerne mit. Zum Schluss besuchte der Nikolaus ( Edgar Kast ) im Bischofsgewand mit zwei Engelchen die Senioren. Er hatte nicht nur Lob, sondern auch ein paar „harte Nüsse“ dabei, denn er bemängelte, dass sich Seniorinnen und Senioren bei den Vereinen nicht mehr oft sehen lassen. In wohlgesetzten Versen beschrieb der Nikolaus aber auch die aktuelle Zeit mit ihren Problemen wie Inflation, Erdgasknappheit und Krieg. red