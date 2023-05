Philipp Bauernschubert

„O’zapft is“ – so heißt es wieder am kommenden Donnerstag, 18. Mai ( Christi Himmelfahrt ), ab 11 Uhr, wenn in Thundorf auf dem Kirchplatz vor dem Wasserschloss der traditionelle Besenausschank der Thundorfer Hausbrauer stattfindet. Das obergärige Bier lockt bei passendem Wetter am Vatertag die Gäste an. Neben dem süffigen Gerstensaft lohnt ein Besuch wegen der zünftigen, fränkischen Verpflegung mit Brot und Plootz aus dem Gemeindebackhaus sowie Wurstspezialitäten.

Aber auch für Musik und Unterhaltung ist gesorgt. Ab 13 Uhr spielen die „Original Fränkischen Dorfmusikanten“ aus Ballingshausen auf, die ab 17 Uhr vom Musikverein Kleinwenkheim abgelöst werden.

Das Brau- und Schankrecht in Thundorf geht auf den Erlass des Würzburger Fürstbischofs Gottfried Schenk von Limburg aus dem Jahr 1446 zurück. Die erste urkundliche Erwähnung des Brau- und Schankrechtes datiert aus 1551, gefunden im Staatsarchiv Würzburg. Sichtbares Symbol des Ausschanks ist in Unterfranken der geschmückte Reisigbesen, woraus sich auch das Wort „Besenausschank“ ableitet. In Oberfranken symbolisiert ein sechszackiger Stern den Ausschank.