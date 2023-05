Die regionale Ausbildungsbörse der ILE-Brückenauer Rhönallianz findet am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 15 Uhr, zum 6. Mal in der Georgi-Kurhalle Bad Brückenau statt. Am „Tag der Ausbildung“ stellen 27 heimische Unternehmen aus dem Gebiet des ehemaligen Altlandkreises ihre Praktikums- und Ausbildungsangebote sowie duale Ausbildungs- und Studienkombinationen vor. An den Informationsständen der Aussteller gibt es Vorführungen, Informationen zu den Anforderungen der Ausbildungsstellen und Berufsbilder sowie Mitarbeiter, die über ihre eigene Ausbildung berichten.

Die Ausbildungsbörse bietet eine gute Möglichkeit, offene Stellen zu vermitteln. So wurde sie inzwischen für viele Ausbildungsbetriebe zu einer bewährten Veranstaltung. Die organisatorische Durchführung des Tages übernimmt die Tourist Information Bad Brückenau .

Der „Tag der Ausbildung“ ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und dient so der Zukunftssicherung der Region. Hier erhalten Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte die Möglichkeit, sich umfassend über die örtlichen Ausbildungsberufe zu informieren. red