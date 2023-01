Nach rund zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer verlässt Bertram Vogel im Frühsommer die Rhön GmbH. Private und persönliche Belange sind der Anlass für den Wechsel, beschreibt Vogel seine Beweggründe: „Ich möchte mich beruflich verändern, um räumlich wieder näher an mein persönliches und privates Netzwerk heranzurücken“, wird er in einer Pressemitteilung der Rhön GmbH zitiert.

Start mitten in der Corona-Krise

Vogel übernahm die Position im November 2020 mitten in der Corona-Krise. „In einer großartigen Gemeinschaftsaktion mit den fünf Landräten, allen Kolleginnen und Kollegen bei der Rhön GmbH und unseren Partnern in der Destination ist es uns gelungen, die Rhön GmbH strukturell und finan-ziell zukunftssicher aufzustellen, als Dienstleister weiterzuentwickeln, die Akteure in der Rhön enger zu vernetzen und touristisch wie wirtschaftlich erfolgreiche neue Projekte auf den Weg zu bringen“, beschreibt er die Zeit. „Ich bin sehr dankbar für diesen spannenden Abschnitt, in der ich gemeinsam mit vielen tollen Menschen diese wunderbare Region entwickeln durfte.“

Zahlreiche Aktivitäten

Erst kürzlich wurden die von der Rhön GmbH betriebenen Tourist-Infos mit besten Qualitätsbewertungen rezertifiziert, innovative regionale Produkte wie der Rhöner Biosphären-Schinken entwickelt, Netzwerktreffen für Touristiker durchgeführt, die Onlinebuchbarkeit touristischer Anbieter vorangetrieben, die Präsenz der Rhön auf digitalen Plattformen markant gesteigert und die zweite Stufe im Bundeswettbewerb „Nachhaltige Tourismusdestinationen“ erreicht.

Position wird neu besetzt

Der Sprecher der fünf Gesellschafter-Landkreise, Landrat Thomas Habermann (Landkreis Rhön-Grabfeld) beschreibt Vogel als jemanden, der es geschafft hat, dem Rhön-Tourismus in äußerst unruhigen Zeiten ein klares Profil zu geben. „Als Geschäftsführer unserer gemeinsamen Touris-musgesellschaft ist es Bertram Vogel erfolgreich gelungen, das Image unserer Region und ihre Strukturen nachhaltig zu verbessern“, so die Pressemitteilung weiter.

Die Position wird neu besetzt, das Verfahren zur Nachbesetzung soll in Kürze starten. Infos dazu werden auf rhoen.info veröffentlicht. red