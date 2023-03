Die Gruppe „Nur Mut“ aus Stralsbach ist schon seit fast 30 Jahren als Kirchenband unterwegs und hat auch bereits mehrere Benefizkonzerte gegeben. Die nächsten finden statt am Sonntag, 5. März, in der Kirche in Stralsbach und am Sonntag, 12. März, in der Kirche in Hassenbach. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Der Spendenerlös geht an das Juliusspitalhospiz in Würzburg für einen Wintergartenanbau. red/Fotot: Emma Metz