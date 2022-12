Nach zweijähriger Pandemiepause findet das Benefizfeuerwerk von Christian Albert und Sebastian Schneider wieder statt. Das geht aus einer Mitteilung der Veranstalter hervor. Diesmal gehen die Erlöse zugunsten des Tierheims Wannigsmühle in Münnerstadt.

„Die ursprüngliche Idee, die Dorfgemeinschaft bei einem gemeinsamen Feuerwerk in der Neujahrsnacht für den guten Zweck zusammenzubringen, soll heuer wieder aufleben“, heißt es in der Ankündigung.

Neben der Spendenaktion rufen die Organisatoren die Bürger auf, privat auf den Kauf von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Es habe einen Mehrwert für alle ein Großfeuerwerk zu zünden, anstelle von vielen, kleinen Feuerwerksbatterien. „Neben der höheren Sicherheit durch professionelle Handhabung kann das Feuerwerk an der Dorfwiese von deutlich mehr Zuschauern gesehen werden und sorgt nebenbei auch für weniger Verpackungsmüll“, sagt Pyrotechniker Christian Albert.

Auch an das Klima haben die Organisatoren laut Mitteilung gedacht. Wie in den Vorjahren wird die Wiederaufforstung der Wälder in Deutschland finanziell unterstützt um das ausgestoßene CO2 wieder zu kompensieren. Das vom Raum Haard sowie einigen örtlichen Firmen unterstütze Benefizfeuerwerk findet am zum Jahreswechsel am 1. Januar um 0.30 Uhr an der Dorfwiese in Haard statt. red