„So eine Art Spende hatten wir auch noch nie“, sagt Manuel Vorndran von der Helfer vor Ort Gruppe Burkardroth (HVO). Aus der Tombola der Belegschaftsweihnachtsfeier von Bau Brandl kamen 500 Euro aus dem Losverkauf zustande. Die Belegschaft entschied sich, den Betrag auf 1000 Euro aus der eigenen Tasche aufzustocken, heißt es in einem Pressebericht der HVO.

Die Idee kam von Baggerfahrer Bernd Wolf und Bauleiter Johannes Vorndran. „Wir finden das toll, dass die Mitarbeiter/innen aus ihrem eigenen Geldbeutel uns hier eine Spende für HVO zukommen lassen. Wir sind so unendlich dankbar, dass unsere Arbeit so in den Ortschaften wahrgenommen, bei den Mitarbeitern der Firma Brandl und von allen Bürgern/ innen unterstützt sowie wertgeschätzt wird“, so HVO-Gruppenführer Vorndran. Die gesamte Unterhaltung der HVO werde mit Spenden in der Marktgemeinde Burkardroth gestemmt. red