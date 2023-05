Einen Kurs in „Letzter Hilfe “ hat der Arbeitskreis „Fuscht – unser Zuhause“ in Kooperation mit dem Hospizverein Bad Kissingen im Mehrgenerationenhaus Eulentreff veranstaltet. Der Kurs beschäftigt sich in vier Modulen mit dem Sterbeprozess, der Vorsorge, der Symptomlinderung und dem Abschiednehmen. Dabei erfuhren Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Kursleiterinnen Michaela Maack und Michaela Kaiser, was am Lebensende wichtig ist und wie sie Menschen auf ihrem letzten Weg beistehen können.

Die Idee zur „Letzen Hilfe “ stammt von dem dänischen Notfall- und Palliativmediziner Georg Bollig. Für ihn ist „Letzte Hilfe “ mit „Erster Hilfe “ vergleichbar: Bei beidem gehe es darum, anderen Menschen in Notsituationen zu helfen. Entweder, um ihr Leben zu retten oder um am Lebensende Beistand zu leisten.

Kaum jemand setze sich freiwillig mit dem Sterbeprozess und den dabei aufkommenden Fragen und Gefühlen auseinander, obwohl es früher oder später jeden treffe, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber weil viele Einheimische in Fuchsstadt pflegende Angehörige sind, entstand im Arbeitskreis, angestoßen durch Stefanie Schneider, die Idee, einen solchen Kurs zu organisieren.

So sagte eine Teilnehmerin andernorts nach dem Besuch eines solchen Kurses: „Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, das Leben zu einem guten Ende zu bringen. Ich habe jetzt weniger Angst davor.“

Im Februar des nächsten Jahres ist ein neuer Kurs geplant, ebenso wie im Herbst dieses Jahres ein Kurs für Kinder und Jugendliche, bei dem sich die Teilnehmer altersgerecht diesem Thema annehmen. Ein Elterninformationsabend geht voraus. Beide Termine werden erst noch bekanntgegeben.

Schließlich ist es angedacht, in Fuchsstadt ein Treffen für pflegende Angehörige in regelmäßigen Abständen zu organisieren. Diese Veranstaltung soll dem Austausch dienen. Weitere Informationen zu den „Letzte Hilfe “- Kursen gibt es im Internet unter letztehilfe.info. red