Das Dreikönigskonzert des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau (BKO) findet am Freitag, 6. Januar 2023, um 19.30 Uhr im König Ludwig I.-Saal des Staatsbades statt. Der Chefdirigent des BKO, Sebastian Tewinkel, hat die Jahreszeitenkonzerte 2023 als Länderporträts angelegt, und so steht dieses Konzert unter dem schlichten Motto „Österreich“.

Gespielt werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart , Franz Schubert und Anton Bruckner . Einen Solisten gibt es diesmal nicht, das Programm ist als reines Orchesterkonzert konzipiert, um besondere Qualitäten des BKO zu demonstrieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Gastspiele in ganz Deutschland

Das Bayerische Kammerorchester mit Residenz in Bad Brückenau hat sich seit seiner Gründung 1979 mit innovativen Projekten ein spezifisches Profil erworben. Dieses nichtstaatliche Orchester besteht aus Profimusikern des mitteleuropäischen Raumes, die sich immer wieder zu Projekten in variablen Besetzungen treffen. Neben regelmäßigen Gastspielen in ganz Deutschland sowie im benachbarten Ausland betreibt das BKO im architektonisch einmaligen König Ludwig I.-Saal mit den Jahreszeitenkonzerten eine eigene Konzertreihe.

Im Jahr 2023 sind diese fünf Konzerte als Länderporträts angelegt. Chefdirigent Sebastian Tewinkel ordnete ihnen fünf europäische Länder zu, um zu zeigen, wie vielfältig unser Kontinent kulturell ist und welch wunderbare Musikstile Europa aufweist. Der Startschuss fällt am Freitag, 6. Januar , mit dem Dreikönigskonzert „Österreich“.

Klassische Musik ist wichtig

Land der Berge, Land am Strome – so wird die Alpenrepublik an der Donau in ihrer Nationalhymne besungen. Doch Österreich ist für viele Menschen auch das ultimative Land der Musik. Ein Blick in die Tourismus-Prospekte reicht, um zu verstehen, wie stark vor allem die klassische Musik das Selbstverständnis Österreichs nach innen und sein Bild nach außen bestimmt.

Ihr hoher Stellenwert lässt sich an der großen Anzahl an Opernhäusern , Orchestern, Musikfestspielen und Traditionen wie dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ablesen, das alljährlich via Fernsehen in mehr als 90 Länder übertragen und von etwa 50 Millionen Zuschauern größtenteils live mitverfolgt wird. Musikhistorisch gesehen wurde vor allem das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert stark durch Wien, die Residenzstadt der Habsburger, geprägt.

Hier wirkende Komponisten – darunter auch Wolfgang Amadeus Mozart – entwickelten die Stilrichtung der Wiener Klassik , was nicht zuletzt durch kaiserliches und adeliges Mäzenatentum ermöglicht wurde.

Franz Schubert gilt dagegen als erster Vertreter der romantischen Epoche, in der sich die Musik allmählich dem Bürgertum öffnete. Im gewaltigen sinfonischen Œuvre von Anton Bruckner erreichte die Romantik später einen ihrer Höhepunkte.

Kartenvorverkauf läuft

Eintrittskarten für das Dreikönigskonzert gibt es in der Geschäftsstelle des BKO, Tel. 09741/938 90, bei der Gäste-Info der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau im Elisabethenhof, Tel. 09741/80 20, und an der Abendkasse. Diese öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn, um 18.30 Uhr. red