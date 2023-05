Ein bislang Unbekannter hat am Freitag am Parkplatz „Obermang“ offensichtlich beim Ausparken die beiden Fahrzeuge, die daneben standen, beschädigt. Schaden: rund 11.000 Euro. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ihren silbernen Pkw . Als sie gegen 11.30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Unfallschaden an der linken Seite ihres Fahrzeugs fest und verständigte die Polizei . Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau konnte während der Unfallaufnahme ein weiteres Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden feststellen, welches offensichtlich mit dem gemeldeten Verkehrsunfall im Zusammenhang stand, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Augenscheinlich beschädigte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken die Fahrzeuge rechts und links neben sich und entfernte sich von der Unfallstelle, so die Polizei weiter. Sachdienliche Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei Bad Brückenau unter Tel. 09741/6060 oder per E-Mail pp-ufr.bad-brueckenau.pi@polizei.bayern.de entgegen. pol