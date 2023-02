In der Jahreshauptversammlung der Premicher Musikanten wurde gewählt, geehrt und auch diskutiert. Die Neuwahl ging ruckzuck über die Bühne . Der gesamte bisherige Vorstand hatte sich zur Wiederwahl gestellt und wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Vorsitzender bleibt also Mario Köth, sein Stellvertreter Heiko Markard, Schriftführerin Bettina Markard, Kassierer Erhard Antlitz und Erika Antlitz sowie Beisitzer Horst Hartmann. Dirigent bleibt Thomas Kirchner, 2. Dirigent Alwin Zehe.

Für 40 Jahre aktives Musizieren wurde Dirigent Thomas Kirchner vom BDMV (Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände) mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Vereinsintern geehrt für aktive Musiktätigkeit wurden Heiko Markard und Thomas Kirchner für 40 Jahre, Sabrina Brixel für 30 Jahre und Janine Hartmann für 25 Jahre.

Eine Goldene Nadel für 40 Jahre Treue zum Verein erhielten Karlheinz Antlitz, Helga Büttner, Julika Büttner, Edeltraud Höchemer, Waltraud Kirchner, Andreas Kleinhenz, Albrecht Krapf, Petra Krapf, Gerhard Markart, Eckhard Reinmann und Barbara Stühler.

Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft gab es für Sabine Beinhauer, Doris Effenberger, Udo Effenberger und Janine Hartmann.

Für den verhinderten Vorsitzenden übernahm Schriftführerin Bettina Markard den Rechenschaftsbericht. Sie ging auf die Aktivitäten des Vereins seit dem Jahr 2020 ein. Positiv aufgenommen worden sei, dass im Dezember das Adventsspielen nicht in der kalten Kirche, sondern am Musikheim abgehalten wurde. Das soll heuer wieder so gehandhabt werden.

Unter anderem planen die Premicher Musikanten wieder ein Konzert, das am 22. April in der Schulturnhalle gegeben wird. Markard kündigte an, dass der 60. Geburtstag des Vereins im kommenden Jahr gefeiert werden soll.

„Die Hütte ist voll bei den Proben, es läuft super“, sagte Dirigent Thomas Kirchner. Musikalisch laufe es gut und jeder wisse, was er zu machen habe. Einziges Manko sei der fehlende Nachwuchs, wie bei anderen Vereinen eben auch. Allerdings sei er stolz darauf, wieder mal einen jungen Tubisten zu haben, so Thomas Kirchner. Dieser werde „gehegt und gepflegt“.

Weiter plädierte der Dirigent dafür, kostenlos und im Wechsel mit anderen Kapellen zu spielen. Das betonte auch der stellvertretende Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Jürgen Köstler.

Angesprochen wurden in der Versammlung die Situation der Notenaufbewahrung und die Einheitlichkeit der Kleidung bei Auftritten. Beide Themen werden innerhalb der Kapelle geklärt werden, hieß es. ksg