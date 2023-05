Beim letzten Neubürgerstammtisch stand die Landkreispartnerschaft Bad Kissingen – Tamar im Mittelpunkt. Edwin Metzler berichtete vom Werden dieser Partnerschaft, die einst aus Reisen des Kreisjugendrings entstanden und deren Beginn von Zufällen geprägt war, heißt es in der Pressemitteilung des Neubürgerstammtischs.

Joske Ereli, damals als Josef Ehrlich bekannt, war in seiner Jugend mit seiner Familie auf Reisen gewesen, als das Geschäft seiner Familie in der Ludwigstraße in Bad Kissingen enteignet und der Familie von Freunden gesagt wurde, sie sollten lieber nicht nach Nazi-Deutschland zurückkehren. Josef Ehrlich wurde zu Joske Ereli, fand eine neue Heimat in Israel und lebte und arbeitete im Kibbuz Ein Gedi am Toten Meer. Mit Deutschland und seiner Heimatstadt hatte er nichts mehr am Hut.

Beginn mit Jugendaustausch

Als dann 1979 eine Gruppe aus Bad Kissingen in Israel war und in Ein Gedi nach einer Unterkunft fragte, sagte er nach Zögern zu. Danach besuchte er Bad Kissingen , war von dem Gedanken einer Freundschaft beseelt und fragte nach einer Städtepartnerschaft. Bad Kissingen hatte bereits drei Partnerstädte und scheute den zusätzlichen Aufwand, der Landkreis sprang ein und es begann ein Jugendaustausch , der schnell zu einer Landkreispartnerschaft wurde. Heute ist diese Verbindung mehr als 25 Jahre alt und hat schon einige gute Freundschaften hervorgebracht, heißt es weiter.

Gemeinsames und Unterschiede

Beide Landkreise verbindet so einiges, wie Edwin Metzler erzählte. Beide sind von Kur beziehungsweise Reha und Gesundheitstourismus geprägt. Beide mussten mit viel Wandel fertig werden, Bad Kissingen mit dem massiven Rückgang der Kur, Tamar und besonders auch der Ort Ein Gedi mit dem Weichen des Toten Meeres, das jedes Jahr einen Meter an Höhe verliert und deshalb regionale Umstrukturierungen bis zum Verlust des am Rand des Toten Meeres gebauten Spas verkraften musste.

Beide sind aber auch sehr unterschiedlich: der Landkreis Tamar, in dem der Kibbuz Ein Gedi liegt, ist in der Fläche doppelt so groß wie Bad Kissingen und liegt mit über 350 Metern unter dem Meeresspiegel am tiefsten Punkt der Erde. Er hat aber nur ein Hundertstel der Einwohnerzahl unseres Landkreises und besteht zu 60 Prozent aus Wüste, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Viel wurde im Vortrag auch zur aktuellen politischen Situation gesagt, wie auch zu den Möglichkeiten zu reisen. Da merkte man gleich, dass der Vortragende nicht nur mehr als 50 Mal bereits das Land Israel bereist, sondern auch viele private Kontakte über eine lange Zeit aufgebaut hat.

Delegation beim Friedenslauf

Auch auf den Friedenslauf wurde eingegangen, der in En Bokek im Landkreis Tamar am Toten Meer jährlich im Frühjahr stattfindet und zu dem stets auch eine Delegation des Landkreises Bad Kissingen reist. Zentraler Bestandteil dieser Reise, bei der auch Tel Aviv und Jerusalem besucht werden, ist Ein Gedi, ein Kibbuz mit einem Hotel, der eine Oase in der Wüste darstellt mit drei Quellen und inzwischen circa 11.000 Pflanzen.

Von hier aus ist es nicht weit bis zur auf einem Hochplateau liegenden Burg Masada, die am Rande der judäischen Wüste liegt und einst von Herodes 15 vor Christus erbaut worden war.

Wissen erweitert

Fragen waren willkommen und wurden bereitwillig und ausführlich beantwortet, Bildmaterial konnte angeschaut werden. Alle waren sich einig, dass der Neubürgerstammtisch wieder mal ein voller Erfolg war und das Wissen um Bad Kissingen und den Landkreis erweiterte.

Im Juni Projekt DeinHaus 4.0

Anita Schmitt und Dr. Elisabeth Müller haben den Neubürgerstammtisch vor Jahren ins Leben gerufen und laden regelmäßig am dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr ein, dabei zu sein. Ort und Thema wechseln, im Juni wird der Neubürgerstammtisch beim Zentrum Telemedizin zu Gast sein und das Projekt DeinHaus 4.0 Unterfranken sowie die Wohnassistenzsysteme kennenlernen. Man kann gespannt sein, das Treffen beinhaltet auch eine Führung durch die Musterwohnung, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Neubürgerstammtisches. red