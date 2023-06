Immer häufiger kommen Ratsuchende zum Pflegestützpunkt, um sich zu informieren. Das Team des Pflegestützpunktes für den Landkreis Bad Kissingen stellt sich deshalb jetzt um. So sollen Wartezeiten vermieden werden, wie es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt heißt.

Ziel: Kürzere Wartezeiten

Ziel sei es, dass Bürger und Bürgerinnen, die spontan vorbeikommen oder sich per E-Mail an den Pflegestützpunkt wenden, schneller Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Die neuen Zeiten, zu denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegestützpunktes auch noch ohne Termin und persönlich erreichbar sind, gelten ab Juli und sind dann wie folgt: dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 10 Uhr, donnerstags von 8 bis 10 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr.

Außerhalb der genannten Zeiten seien persönliche Termine und in begründeten Einzelfällen auch Hausbesuche nach Terminvereinbarung möglich, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Zusätzlich würden einmal im Monat jeweils in Bad Brückenau und in Maßbach dezentrale Außensprechstunden am Vormittag organisiert.

Termin vereinbaren

Der Pflegestützpunkt Bad Kissingen befindet sich im Gebäude in der Münchner Straße 5. Termine können unter Tel.: 0971/801-5300 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@kg.de vereinbart werden. red