Zu Beginn der Mitglieder- und Wahlversammlung des Hospizvereins Bad Kissingen e.V. dankte der 1.Vorsitzende Dr. Reinhard Höhn den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern sowie dem Vorstand für „die großen Anstrengungen und Bemühungen, mit denen wir die Coronazeit gut bewältigen konnten“. Zahlreiche Besucher konnten begrüßt werden und es war zu spüren, wie sehr die persönliche Begegnung und die Gemeinschaft den Mitgliedern wichtig war.

Dr. Reinhard Höhn gab einen Überblick über die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 2022. Die 78 Hospizbegleiter des Vereins erbrachten 2539 Einsatzstunden in der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender. 61 Begleitete, darunter auch das Gründungsmitglied Dr. Dorothea Hildenbrand-Zierhut, sind bis zum Jahresende verstorben. 77 Beratungsgespräche zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wurden durchgeführt, diese Zahl zeige, dass der Bedarf an Information und Hilfe sehr groß ist. 21 Trauerbegleitungen und 20 palliative Beratungen wurden durchgeführt. Ende 2022 hatte der Verein 298 Mitglieder .

Ein neues Angebot gibt es seit Oktober: jeden dritten Donnerstag im Monat bieten zwei ausgebildete Trauerbegleiterinnen einen „Offenen Trauertreff“ an. Acht Teilnehmer ließen sich zu Hospizbegleitern ausbilden, von ihnen sind sieben in den aktiven Dienst getreten.

Das Angebot „Letzte Hilfe Kurs“ für Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bad Kissingen und Hammelburg und dem Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen wurde unter der Federführung von Michaela Kaiser (Koordinatorin) und zwei Helferinnen erfolgreich in Bad Kissingen und Burkardroth durchgeführt. Mit den Projekten „Hospiz macht Schule“ und „Letzte Hilfe Kids“ engagiert sich Rita Hillenbrand (Leitende Koordinatorin) im Bereich Kinder und Jugendliche und führte an Schulen in Bad Kissingen und Münnerstadt Kurse durch. Ziel dieser Projekte ist es, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch über sensible Themen wie Abschied, Verlust, Trauer und Sterben zu kommen, ihnen Raum für ihre Fragen und Gefühle zu geben, Austausch und Information zu ermöglichen, um Ängste zu reduzieren und Sicherheit zu geben. Diese Veranstaltungen fanden großes Interesse und veranlassten sogar einen von Schülern verfassten Zeitungsartikel.

In der letzten Jahreshauptversammlung wurde, nach dem Weggang der 2. Vorsitzenden Pfarrerin Christel Mebert , Pfarrerin Jaqueline Barraud-Volk zu ihrer Nachfolgerin gewählt.

Der Hospiztag fand am 5. November wieder im Sparkassenpavillon statt. Das Schwerpunktthema der Veranstaltung „Fallentscheidungen am Krankenbett“.

Als anerkannte Teststelle auf Covid-19-Infektionen führten Rita Hillenbrand und Dr. Reinhard Höhn 230 Tests durch, hauptsächlich für die Hospizbegleiter.

Nach dem Jahresüberblick verlas die Schatzmeisterin Rosi Manger den aktuellen Kassenbericht des Vereins. Kassenprüfer Klaus Wehner bestätigte die Richtigkeit des Kassenberichtes, die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Der Vorstand stand mit acht Kandidaten zur Wahl, die alle einstimmig von den Mitgliedern bestätigt wurden. Es sind: 1. Vorsitzender Dr. Reinhard Höhn , 2. Vorsitzende Jacqueline Barraud-Volk, Schriftführerin Karin Kächele, Schatzmeisterin Rosi Manger, Beisitzer/innen Anke-Monika Schultheiß, Klaus Bils, Christoph Glaser und Dr. Bernhard Bundscherer. Die Kassenprüfer Klaus Wehner und Peter Holzheimer wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Dr. Höhn wies zum Abschluss der Versammlung noch auf einen großen Höhepunkt im nächsten Jahr hin – das 30-jährige Vereinsjubiläum mit der Festrednerin Dr. Margot Käßmann und dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim, die Veranstaltungen werden am 9. März 2024 im Regentenbau stattfinden.

Mit einem großen Dank an den Vorstand und an die vielen ehrenamtlichen Mitglieder , die mit großem Einsatz und Engagement für die schwerstkranken und sterbenden Menschen zuverlässige und vertrauenswürdige Begleiter waren, wurde die Veranstaltung von dem 1. Vorsitzenden beendet.

Die nächsten Veranstaltungen des Hospizvereins Bad Kissingen e.V.:

Kostenfreie Informationsveranstaltung zum Thema Patientenverfügung, 16. Mai, 18 Uhr, katholisches Gemeindezentrum, Hartmannstr. 2, Bad Kissingen , Referent: Dr. Reinhard Höhn ;

Offener Trauertreff, 18. Mai, 18 Uhr, Hospizbüro, Kapellenpfad 3, Bad Kissingen e.V.

Hilfe und Beratung gibt es jederzeit für Interessierte unter Tel. 0971/785 88 56 beim Hospizverein Bad Kissingen e.V. red