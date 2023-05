Christine Schwindt, Bauamtsleiterin der Stadt Bad Kissingen , war zu Gast beim Neubürgerstammtisch. Das Treffen der Neubürger ist eine private Initiative von Elisabeth Müller und Anita Schmitt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schwindt stellte sich den rund 80 zugezogenen Bürgern vor. Als Architektin arbeitete sie in Münnerstadt und wechselte vor drei Jahren in das Bauamt der Stadt Bad Kissingen . Die Stadt Bad Kissingen hat ein Bauamt mit etwa 130 Mitarbeitern, welches für die Genehmigung von Bauprojekten zuständig ist. Genehmigt wurde zum Beispiel, dass die ehemalige Gastwirtschaft La Chanchanchara nun ein Wohnhaus wird.

Schwindt informierte, dass in den Ortsteilen meist Einfamilienhäuser gebaut werden. Freie Grundstücke sind im Geodatenportal sichtbar. Bereits bekannt dürfte sein, dass 300 Wohneinheiten zwischen Sinnberg und der ehemaligen Kaserne entstehen. Zudem wird der Prinzregentenpark beim Bahnhof durch einen privaten Investor gebaut. Auch südlich der Kirche in Winkels entsteht ein kleines Projekt. Jährlich werden etwa 100 bis 120 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 10.000 Quadratmetern genehmigt, sagte Schwindt.

Das Bauamt hat auch die Aufgabe, den Denkmalschutz in der Stadt zu koordinieren und steht beratend in Bezug auf Fördermittel zur Seite. Schwindt zeigte auf, dass in der Altstadt Zuschüsse bis zu 10.000 Euro möglich sind.

Die Stadtplanung ist ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich des Bauamts . Die Erweiterung der Sinnbergschule war das letzte große Projekt. Nun soll die Henneberg-Grundschule auf einem Standort in Garitz zusammengelegt werden. Das Terrassenschwimmbad wird unter schwierigen Bedingungen saniert, da es unter Denkmalschutz steht. Es bleibt auch während der Sanierung nutzbar. Busparkplätze müssen erweitert werden. Dies wird im Bereich südlich des Bahnhofs geschehen. Im Bereich Tiefbau plant das Bauamt den Vollausbau aller Sparten. Unter anderem ist am Nordring eine Verlängerung des Radweges von der Kaserne bis zur Salinenstraße geplant. Auch die Kläranlage mit einem Anschlusswert von 65.000 Einwohnern fällt in diesen Zuständigkeitsbereich. Die Pflege und Gestaltung der Friedhöfe sowie des Straßenbegleitgrüns sind Aufgaben des Bauamts . Auch der Hochwasserschutz und die Spielplätze gehören zum Bereich des Bauamtes , sagte Schwindt.

Im Rahmen des EU-Förderprogramms „Wir machen uns schöner“, welches eine 90-Prozent-Förderung vorsieht, wurde eine Summe von 1,5 Millionen Euro für die Stadtentwicklung bereitgestellt. Wer abends durch die Stadt geht, sieht auf den Fußwegen neue Lichtelemente. Hier handelt es sich um ebenfalls geförderte Gobos zum Thema Heilwasser, Kissinger Gästen und Kissinger Sagen.

Im Bereich Stadtwald, der 1700 Hektar Wald umfasst und der ebenfalls zum Bauamt gehört, wird derzeit ein neuer Förster eingestellt. Ziel ist es, den Wald klimaresilient zu machen.

Der nächste Neubürgerstammtisch findet am Donnerstag, 18. Mai, im Hotel Bayerischer Hof in der Maxstraße statt. Edwin Metzler wird einen Einblick in die Landkreispartnerschaft mit Tamar/Israel geben. Um eine Anmeldung wird gebeten: Anita.Schmitt@ascordis.de red