Bei der Gästeführung „Sole – Salz – Geschichte – barrierearm entdecken“ begeben sich Teilnehmer mit E-Mobilen auf eine Entdeckungstour vom Rosengarten bis zum Museum Obere Saline und wieder zurück. Unterwegs erfahren sie Hintergründe über die Salzgewinnung an der Unteren Saline, am Gradierbau sowie am Runden Brunnen. Abgerundet wird die Führung mit einem Besuch im Museum Obere Saline . E-Mobile können selbst mitgebracht oder nach Voranmeldung am Start im Rosengarten (Balthasar-Neumann-Promenade 16) ausgeliehen werden. Rollatoren und Rollstühle können bis zum Ende der Tour deponiert werden, wenn man sich einen Tag vor der Führung an Horst Ferrari (Tel. 0971/785 10 48) wendet. Die dreistündige Gästeführung wird am Mittwoch, 17. Mai, sowie am Donnerstag, 18. Mai , veranstaltet. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/ 8048-444, und per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Online gibt es Tickets unter badkissingen.de/events. red/Foto: Christiane Ferrari