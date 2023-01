Für alle Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit mit wenig Zeit gibt es auch dieses Jahr wieder als Aus- und Fortbildungsangebot „Kräsch-Kurse“. Am 4. Februar können bis zu vier Workshops an einem Tag besucht werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes an die Presse.

Mit insgesamt 22 zur Auswahl stehenden Kursen biete der „Kräsch-Kurs“ eine vielfältige Auswahl an Themen für Ehrenamtliche. Themen seien Nachhaltigkeit, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, kreative Küche für die Jugendarbeit sowie Klassiker wie Aufsichtspflicht und Erste Hilfe. Das Anmeldeformular gibt es unter kjr-kg.de. Anmeldeschluss ist der 1. Februar. Unter Tel. 0971/80 17 014 steht die Geschäftsstelle des Kreisjugendringes Bad Kissingen für Rückfragen zur Verfügung.

Die Kurse können zur Verlängerung der Juleica (Jugendleiter-Card) genutzt werden, so die Info aus dem Landratsamt. Der „Kräsch-Kurs“ werde in Kooperation von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen , den Kreisjugendringen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie der Regionalstelle der kirchlichen Jugendarbeit Main-Rhön und der Evangelischen Jugend im Dekanat Bad Neustadt organisiert. red